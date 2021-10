Márki-Zay: Nélkülünk nem lehet leváltani Orbánt, de rajtam nem fog múlni a visszalépés

Kormányváltó gyűlést tartott vasárnap délután a budapesti Fővám téren a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM). Az eseményen több száz ember előtt az MMM több olyan képviselő-jelöltje is felszólalt, akik az ellenzéki előválasztáson győztek, de a legjobban várt rész alighanem Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt beszéde volt. Egyrészt azért, mert Márki-Zay és Karácsony Gergely arról tárgyalnak, hogy melyikük lépjen vissza a másik javára az előválasztás második fordulójában. Másrészt pedig azért, mert néhány órával korábban Karácsony a saját gyűlésén arról beszélt, szívesen látná Márki-Zay Péter a miniszterelnök-helyettesként, Dobrev Klárát pedig külügyminiszterként.

A közönség vastapssal és az MZP skandálásával fogadta a miniszterelnök-jelöltek, aki beszéde elején úgy fogalmazott: megtörtént a csoda. Elmondása szerint végtelenül megható volt a lelkesedés már az aláírásgyűjtés alatt is, és megköszönte „annak a rengeteg fiatalnak”, akik „megértették, hogy a politika róluk szól”. Az előválasztás megmutatta, hogy mennyi tisztességes embert érdekel a politika, tette hozzá, utalva az aktivistákra és a jelöltekre egyaránt.

Az ellenzéki szavazók elutasítják az ellenzéki korrupciót is, ez a legfőbb tanulsága ennek az előválasztásnak. (…) Először az ellenzéket váltjuk le és tisztítjuk meg és csak utána tudjuk leváltani a kormányt.

Márki-Zay szerint az ellenzékváltás sikere, hogy ő most ott állhat a színpadon, és bár a pártok úgy szervezték meg az előválasztást, hogy minél kevesebb civil tudjon részt venni rajta, az MMM mégis 12 győztes jelöltet tud felmutatni, valamint MZP több mint 126 ezer szavazatát.

Biztos vagyok benne, hogy Karácsony Gergellyel közösen fogjuk kivezetni az országot ebből a helyzetből, de az komoly érv lesz majd, hogy most hányan vagyunk itt, és hányan voltak ott ma délelőtt egy hajón,

utalt Hódmezővásárhely polgármestere Karácsony délelőtti gyűlésére.

Nélkülünk nem lehet leváltani Orbán rendszerét,

majd azzal folytatta, hogy az MMM szavazói egy keresztény kultúrájú, nyugatra tartó, demokratikus országot szeretnének, amelynek alkotmányában olyan fékek és ellensúlyok vannak, amelyek megakadályozzák azt, hogy még egyszer úgy kisiklassa az országot, mint azt a Fidesz tette. A politikus kijelentette: valódi rendszerváltás és igazi elszámoltatás kell. A Karácsonyt ás Márki-Zayt támogatók, a Momentumra és a Jobbikra szavazók a változásra szavaztak, jegyezte meg, és aláhúzta: „Mi vagyunk a többség!”

Felhívta a figyelmet: a pártok már az elején megegyeztek abban, hogy a miniszterelnök-jelölti választásban két forduló lesz. „Mindenkinek el kell menni a második fordulóba, különben marad Orbán Viktor” – mondta MZP, aki ezzel együtt dicsérte Dobrev Klára tehetségét és munkabírását. Ezzel együtt nem lehet letagadni a Gyurcsány-ellenes indulatokat, és nem lehet azt komolyan gondolni, hogy Dobrevvel az élen le lehet győzni a Fideszt – szögezte le.

Könyörögve kérem még a DK szavazóit is, hogy a második fordulóban válasszunk egy olyan jelöltet, akivel le lehet győzni Orbán Viktort.

Egyedüli kiútként a teljes összefogást látja megoldásként Márki-Zay, de egyelőre nem tudnak Karácsonnyal megállapodni abban, hogy melyiküknek van nagyobb ereje és kinek kellene visszalépni. Szerinte azonban új arcok bevonására neki és a civileknek van nagyobb esélye, Karácsony mellett pedig az szól, hogy most ő van középen, és akik most MZP-t támogatták, nem valószínű, hogy Dobrevet támogatnák. Az azonban óriási kockázat, és ebben Márki-Zay egyetért Karácsonnyal, hogy vannak olyan Karácsony-szavazók, akik – ha visszalépne a főpolgármester – a második fordulóban Márki-Zay helyett inkább Dobrevet támogatnák. A politikus ezzel együtt bírálta a Jobbikot azért, hogy a párt vezetése egy jobboldali jelölt támogatása helyett a DK mögé álltak be.

Semmilyen önteltség nincs abban ha kijelentem, hogy a legnagyobb eséllyel én tudnám megszólítani a legtöbb embert, de (…) ha Karácsony Gergely hiúsági kérdést csinál ebből, az utolsó pillanatban félre fogom rántani a kormányt és vissza fogok lépni,

jelentette ki Márki-Zay, mert a DK és Dobrev Klára nem garancia a kormányváltásra.

Én mindenképpen azt fogom tenni, ami ennek az országnak jó.

„Az a munka, amit a következő napokban végzünk Karácsony Gergellyel, az nem mutyizás” – szúrt oda Márki-Zay, hozzátéve, hogy az utóbbi napokban rengeteg troll jelent meg a közönségi oldalakon, hogy a két jelölt közötti tárgyalásokat rossz fényben tüntessék fel. A politikus rendkívül tiszteletreméltónak nevezte azt, hogy Karácsony rábízná az alkotmányozás feladatát, de szerinte az sokkal fontosabb, hogy legyenek olyan jogászok, akik helyre tudják állítani jogállamot, a sajtószabadságot és az egyetemi autonómiát, valamint az új kormány első napján leváltsák Polt Péter legfőbb ügyészt.

Önöket ne tévessze meg az, hogy a Facebookon néhány száz fizetett troll mit ír. (…) Ez azért nem mutyi, mert mi az ország érdekeit nézzük,

és felhívta a figyelmet arra, hogy a DK és a Jobbik között is történtek visszalépések egymás javára még az első forduló előtt.

Márki-Zay arra kérte a támogatóit, hogy ha ő vissza is lép, akkor is menjenek el a második fordulóban szavazni és támogassák a Karácsonnyal közösen épített szövetséget. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy az előző választásokon az ellenzéki pártok nem tudtak annyi önkéntest összeszedni, hogy minden szavazókörben legyen szavazatszámlálójuk, ezért 2022-ben sokkal több aktivistára van szükség. Ezen kívül keményen fel kell lépni a szavazatvásárlás ellen és ez nyomravezetői jutalommal menni fog – erre 1 millió forintot fognak felajánlani.

A gyűlésen családi okok miatt nem vett részt Hadházy Ákos, de levelet küldött, amelyben azt írta: a zuglóiak megüzenték, hogy változást akarnak. A politikus hozzátette: vannak akik aggódnak amiatt, hogy viták vannak az ellenzéki jelöltek között, vagy szövetségek kötődnek, de – jegyezte meg – a politika vitákról és kompromisszumokról szól, így emiatt nem kell aggódni.

A korrupcióval nem szabad kompromisszumot kötni, az előválasztás lezárultával pedig rögtön össze kell fogni és közösen kell dolgozni,

tette hozzá Hadházy, aki az egyik legtöbb szavazatot gyűjtötte össze az előválasztás során.

Szabó Tímea, a Párbeszéd politikusa saját bevallása szerint azért szólalt fel a gyűlésen, mert vannak olyanok, akik szerint bűn beszélgetni és hidakat építeni a politikai csoportok között. Ami igazán összeköti Karácsony Gergely és Márki-Zay Pétert az, hogy mindkét politikus nem csak kormányváltást, hanem rendszerváltást akar. Ez nem azt jelenti, hogy visszatérünk a 2010 előtti időszakhoz, jegyezte meg Szabó, majd hozzátette:

Most azt kell kitalálnunk a második fordulóban, hogy hogyan tudunk együtt továbbmenni.

A továbblépéshez már megvan a csapat, tette hozzá Szabó Tímea, aki elmondta azt is, hogy bárki legyen a nyertes, be kell állnia mögé a többi ellenzéki pártnak.

Baranyi Krisztina, a gyűlésnek helyt adó Ferencváros polgármestere bevallotta, ő maga Karácsony Gergelyre szavazott, és most is ezt tenné, de méltatta Márki-Zayt és gratulált az első fordulós eredményéhez. Baranyi véleménye szerint mindenképpen két jelöltnek kell maradnia az előválasztás második fordulójára, azonban óva intette az ellenzék szereplőit egymás méltatlan támadásától.

Az ellenfél nem Dobrev Klára (…) hanem Orbán Viktor,

mondta Baranyi. A Fidesz legyőzéséhez teljes összefogás kell, ez adott esetben hátralépést jelent, tette hozzá. A polgármester elmondta: érti a szövetségesekkel kapcsolatos problémákat, és itt példaként hozta a korrupciós ügybe keveredett Tóth Csabát. Márki-Zay garanciát vállalt arra, hogy ne vezethessék az országot olyanok, akiknek a vérében van a 70-30 – tette hozzá Baranyi, aki Márki-Zayt és Karácsonyt is támogatásáról biztosította.