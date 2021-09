Nem támogatja többé a kormány az Antall József Tudásközpontot

A központ vezetősége elég nagy lábon élt közpénzből, valószínűleg ezért farolt ki mögüle a kormány.

Sok érdekes dolog elhangzott a szeptember 29-i Kormányinfón, de a NER történetét ismerve az egyik legfurcsább az volt, hogy egy Fidesz-közeli személyekkel teli intézet állami támogatását megszünteti a kormány. A 444 állítja, mindez egy tényfeltáró cikk miatt történik, aminek során minisztériumi vizsgálat is indult, és ugyan Gulyás Gergely miniszterelnökségi miniszter szerint ez nagyrészt mindent rendben talált, akadtak olyan kifizetések, amelyek „a jó erkölccsel nem egyeztethetők össze”. Gulyás ki is jelentette:

Az állam az Antall József Tudásközpontot nem fogja közpénzből támogatni.

A 444 felidézi, hogy a Direkt36 még májusban írt először arról, hogy a néhai miniszterelnök fia, Antall Péter miként gazdálkodott az állam által folyósított 5 milliárd forinttal. Évi 15-20 külföldi munkautazás volt, ilyenkor luxushotelekben szálltak meg az intézet emberei, de ezen kívül is rengeteg magánkiadásra ment a közpénz. Szeptember közepére a Miniszterelnökség és az adóhatóság is vizsgálódni kezdett, az intézet felügyelőbizottsága, valamint a kuratórium elnöke, Nógrádi György is lemondott.

Gulyás bejelentése után a Tudásközpont egyébként közleményt adott ki, kissé más nézőpontból megvilágítva a történteket: