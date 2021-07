Tavaly már 6,9 millió forintot keresett havonta Antall József fia

Tavaly már átlagosan havi bruttó 6,9 millió forintot keresett Antall Péter, a közpénzből működő Antall József Tudásközpont Alapítvány (AJTK) igazgatója – másfélszer többet, mint egy évvel korábban, írja a 444.hu és a Direkt36 a legfrissebb pénzügyi beszámoló alapján.

A néhai miniszterelnök fiának juttatásaira 2020-ban összesen 82,8 millió forintot fordított az alapítvány, amelyben Antall fizetésén kívül az AJTK brüsszeli irodájának irányításáért járó tiszteletdíja és jubileumi jutalma is szerepel, írja a lap.

Arról már korábban írtunk, hogy Antall Péter évi 15-20 külföldi utazáson vett részt, gyakran luxusszállodákban megszállva.

A 444 és a Direkt36 most azt írják, a Tudásközpont pénzügyeit közben a NAV is vizsgálja, júniusra több AJTK-s munkatársat is beidéztek meghallgatásra. Az adóhatóság az AJTK 2019-es gazdálkodása miatt indította a vizsgálatot, de kiemelten foglalkozik egy új szolgáltatásukkal is, amely az alapítvány szakmai anyagait teszi elérhetővé egy online adatbázisban. Sok anyag ingyenesen letölthető, bizonyos tartalmakért azonban – annak ellenére, hogy közpénzből készültek – külön kell fizetni.