Vadai Ágnes: a kormánymédia méltó büntetése az lesz, mint a ruandai propagandistáké

A 444.hu írta meg, hogy az MTVA vezető szerkesztője, Bende Balázs újabb belpolitikai elemzéssel rukkolt elő, amelyben arról beszél, hogy Magyarország „élen jár az oltásokkal, ezt mindenki elismeri, talán a hazai baloldalt kivéve, ami hónapok óda akadályozza a védekezést oltásellenes kampányával. (…) És ha eljön annak az ideje, vagyis a kormány intézkedéseinek és az egészségügyi dolgozóknak köszönhetően elmúlik a közvetlen veszély, a Gyurcsányéktól a szélsőséges Jobbikig nyálkaként nyúló szivárványkoalíciónak minden egyes, az életmentést akadályozó propagandájuk miatt elvesztett életért vagy egészségért felelősséget kell vállalnia”.

A lap Facebook-oldalára is kitette a cikket, itt vette észre a Telex, hogy Vadai Ágnes, a DK politikusa a következő kommentet írta alá:

Illő tisztelettel szeretném jelezni, hogy az ilyen, hazugsággal gyűlöletet keltő propagandisták Ruandában a végén elnyerték méltó büntetésüket. Lásd még náci és észak-koreai agymosás!

A Telex megkérdezte Vadait, hogy pontosan mit is értett Ruanda emlegetése alatt, a DK politikusa pedig azt válaszolta, hogy „a médiában való gyűlöletkeltés, uszítás és az ellenzéki tábor dehumanizálása rendszeressé vált sajnos Magyarországon. Különösen felháborító az, hogy az adófizetők pénzéből fenntartott közmédia rendszeresen hazugsággal kelt gyűlöletet. Visszatérő toposz, hogy magyarellenesek és hazaárulók vagyunk, nem vagyunk a nemzet részei, továbbá keresztényellenesek vagyunk. Most pedig már egyenesen azt sugallják, hogy mi vagyunk a felelősek több mint 18.000 magyar haláláért. Ruandában és a náci Németországban is ez a fajta propaganda előzte meg a fizikai atrocitásokkal induló népirtásba torkolló eseményeket. És lehet, hogy erős a párhuzam, de az elmúlt évek propagandája úgy mérgezte a magyar társadalmat, mint egykor a németet vagy a ruandait. És ez nem maradhat következmények nélkül.”

A Telex emlékeztet: a ruandai népirtásban valóban fontos szerepet játszott a rádió. A kormányhoz hű média, az RTML rádióadó és az állami Radio Rwanda belső ellenségként tekintett az országban élő tuszikra, akiket csótányoknak neveztek, felbujtó és egyre radikálisabb szövegeket sugároztak, ráadásul néha hazugságokat is terjesztettek. Az öldöklések és a polgárháború után a rádió tulajdonosát háborús bűnösként ítélték el, harminc évet kapott. Az ítélet szerint a rádiónak hatalmas szerepe volt az indulatok felkorbácsolásában.