Az USA hivatalosan is kilépett a WHO-ból

Az Amerikai Egyesült Államok hivatalosan is kilépett az Egészségügyi Világszervezetből – számolt be hivatalos forrásokra hivatkozva a Hill amerikai hírportál. A kilépés hétfőtől érvényes és erről értesítették az ENSZ főtitkárát is.

Donald Trump április közepén jelentette be, hogy az USA leállítja a WHO-nak nyújtott pénzügyi támogatást, mert szerinte a szervezet nem megfelelően reagált a koronavírus-járványra. Az amerikai elnök aztán május végén már azt közölte, hogy Amerika megszüntet minden kapcsolatot a WHO-val. Ennek hátteréről részletesebben itt írtunk:

Kiemelt kép: SAUL LOEB/AFP