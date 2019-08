Lakossági egészségügyi rendezvénysorozatot indít a Semmelweis Egyetem

Semmelweis Egészségnapok címmel lakossági rendezvénysorozatot indít szeptembertől a Semmelweis Egyetem – jelentette be az intézmény rektora csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

Merkely Béla elmondta, az idén 250 éves fennállását ünneplő egyetem nemcsak az oktatásban, a kutatásban és a gyógyításban elkötelezett, hanem az egészségmegőrzés terén is. Mivel a várható élettartam, az egészségben eltöltött évek száma attól is függ, hogy mennyit tudunk a betegségek megelőzéséről, ezért erre fontos felhívni a figyelmet – tette hozzá.

Ehhez kapcsolódóan indítja el az egyetem a Semmelweis Egészségnapok rendezvénysorozatát; szeptembertől jövő év júniusáig tíz alkalommal vehet részt a lakosság az ingyenes, népegészségügyi tematikájú egészségmegőrzési és szűrőprogramokon – ismertette.

Elmondta, első alkalommal a lelki egészség témaköre lesz terítéken, a programon a részvétel regisztrációhoz kötött, ezt az egyetem honlapján tudják az érdeklődők megtenni.

Réthelyi János, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának igazgatója a pénteken és szombaton zajló programról szólva közölte, hogy a gyerekektől az idősekig mindenkinek kínálnak érdekes előadásokat.

Az egyetem több egysége is foglalkozik mentális egészséggel, így több mint hetven programon, köztük előadásokon, workshopokon, művészet- és állatasszisztált terápiás foglalkozáson vehetnek részt az érdeklődők, de kipróbálhatják például az önismereti csoportban való részvételt is – ismertette a klinikaigazgató.

Hozzátette, lesznek előadások a függőség, a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar, a szexuális nevelés vagy épp az egészséges párkapcsolatok témaköréből. Kiemelte Pál Ferenc katolikus pap és mentálhigiénés szakember előadását, aki a magánéleti és munkahelyi kiégésről beszél majd.

Merkely Béla elmondta azt is, hogy például a decemberi programnapokon az egyetem Anatómiai Múzeuma – amelyet kizárólag orvostanhallgatók használhatnak – is várja majd a közönséget. A rendezvénysorozat keretében olyan – máskor kizárólag a szakma számára elérhető – helyszínek is megnyílnak az érdeklődők előtt, mint a klinikák műtői, az igazságügyi orvosszakértők munkahelye, vagy a rektori iroda.

