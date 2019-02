Dübörög a gazdaság, mégsem lát nagy előrelépéseket Magyarországon a Bizottság

Az Európai Bizottság szerdán tette közzé a Magyarországról készült szokásos éves országjelentését. A jelentés azzal indít, hogy az erős gazdasági növekedés kedvező feltételeket teremt az országban olyan reformok bevezetéséhez, amelyek növelhetik a termelékenységet és megerősíthetik a gazdaság alapjait. Ugyanakkor a dokumentum szerint a gazdasági ciklus már a csúcsához közeledik,

mégsem érték el a magyar számok a 2008-as válság előtti szintet, ez pedig útjában áll a bérkonvergenciának.

A jelentés megjegyzi, hogy a cégek és a háztartások a válság miatt elhalasztott fogyasztása is hajtja a magyar gazdaságot. Ezért remek időszak ez Magyarországon, hogy jól tervezett beruházásokat indítson a kormány, mert ritka az ekkora pénzbőség. Az EB arra is kitér, hogy történelmi mélyponton van a munkanélküliség az országban, és a nagy minimálbér-emelés is növeli az átlagfizetést. A szegénység pedig csökkent a gazdasági növekedés hatására.

Az autóipar ugyanakkor a magyar gazdaságon belüli kiemelt súlya sérülékennyé teszi az országot, nem csak exportkitettsége miatt, hanem a szabályozási és technológiai környezet változása is sok kockázatot rejt magában.

További veszély, hogy a munka ára gyorsabban nő, mint a termelékenység, ez pedig inflációhoz vezet.

Az állami befektetések nagy volumene miatt az építkezéssel foglalkozó vállalatok túlterheltek, ami határidők kitolódásához, csúszásokhoz, és nagy áremelkedéshez vezet, írják. Ez már a kormány legmagasabb szintjein is fejtöréseket okoz.

A Bizottság továbbra is elvárja, hogy a kormány csökkentse a költségvetési hiányt, mert a magyar deficit az egyik legmagasabb az EU-ban, miközben az eladósodottság is magas.

Növekvő befektetések a kutatásba, az innovációba, infrastruktúrába, és készségek fejlesztésébe nagyon fontos ahhoz, hogy növekedhessen a termelékenység és a hosszú távú gazdasági növekedés, amiből profitálhat a társadalom

– írják a jelentésben, hozzátéve, hogy a termelékenység növelése nélkül esélytelen a magyar bér felzárkóztatása az uniós átlaghoz.

Magyarország „korlátozott lépéseket tett” az előző országjelentésben megfogalmazott ajánlások tekintetében, így szól az összegzés. Jobban kifejtve:

előrelépésnek tartja az EB, hogy több adónem eltűnt vagy összeolvadt másokkal. Csökkent a közmunkások száma, valamint a nyugdíjasok foglalkoztatására is egyszerűbb és olcsóbb lett;

mérsékelt sikernek könyvelték, hogy csökkent az átláthatatlan közbeszerzések száma. És fogyatékkal élő, illetve roma gyerekek szegregációjának felszámolása sem sikerült megfelelően;

ahol viszont semmi fejlődést nem lát az EB, az a korrupcióellenes intézkedések területe, valamint a kormány működését is átláthatatlannak mondják.

A jelentés kitér még arra, hogy nagy a nemek közötti fizetéskülönbség, amit a kevés bölcsödei férőhellyel magyaráznak többek között. Szól arról is, hogy az oktatási- és az egészségügyi rendszer „alul teljesít”: mindkét területen messze az EU-s átlag mögött vannak a magyar számok.

