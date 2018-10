Kardiológia Intézet főigazgatója: az elhunyt betegről a kórháznak nem volt tudomása

A Népszava információi szerint meghalt az elbocsátott szívsebész egyik műtétre váró betege. A lap úgy tudja, Székely László főorvos elbocsátásakor jelezte a kórház vezetésének, hogy páciense életveszélyben lehet.

Az ellenzéki pártok a hír hallatán azonnal Kásler Miklós fejét követelték, az Index megkeresésére viszont az Országos Kardiológia Intézet főigazgatója, Dr. Andréka Péter cáfolta, hogy a haláleset az ő intézményükben történt volna. Sőt, azt állítják, hogy a beteg még a nyilvántartásukban sem szerepelt.

Az Indexnek küldött levelükben azt írják:

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben nem maradt el egyetlen programozott műtét sem. A szóban forgó beteg sajnálatos módon a salgótarjáni kórházban halálozott el. A GOKI teljes dokumentációját áttekintve, 2018.07.30-án kereste fel az intézményt, ahol diagnózishoz jutottak. A beteg korábbi sorsáról a GOKI-nak semmilyen további információja nincs. Ha a beteget a szóban forgó orvos mégis megvizsgálta, a további teendőkre nézve semmilyen dokumentációt nem készített, azokat nem adta át, így nem tudott róla gondoskodni. A beteg nem szerepel sem az intézet hivatalos listáján, sem egyéb nyilvántartásában. Róla a volt kolléga nem is értesítette a vezetést másfél hónapon keresztül, majd róla távozásakor is elfeledkezett tájékoztatást adni. A betegről emiatt a GOKI-nak nem volt és nem is lehetett tudomása.