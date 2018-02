A Tesco őre elinalt a Momentum aláírásgyűjtő íveivel

Minden létező hatóságnál bemószerolja az áruházat a párt a biztonsági őr tette miatt.

Szokatlan eset játszódott le a kalocsai Tesco áruház parkolójában a Momentum Mozgalom keddi közleménye szerint. Előző nap történt, hogy az áruház biztonsági őre elvette a Momentum aláírásgyűjtő íveit és bevitte őket az áruházba. A Momentum állítja, szabályosan gyűjtötték az aláírásokat.

Az íveket kis idő után visszaadták nekik, de a párt szerint ezzel a Tesco megsértette a tisztességes választás alapelvét és akadályozta a pártot a gyűjtésben. Ezért a párt kifogást nyújt be a Nemzeti Választási Irodánál (NVI). Feljelentést is tesznek, mert az ívek elvétele szerintük bűncselekmény. Az íveken szereplő adatok miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulnak. Hozzáteszik:

Ez egy újabb eset, ahol a Tesco és a Momentum aktivistái szembekerülnek egymással. Korábban a Tesco akadályozta aktivistáinkat a népszavazási aláírásgyűjtésekben. Az áruház ahelyett, hogy a Momentum ellen emelt volna kifogást, biztonsági őrökkel gyakorolt nyomást az ajánlásgyűjtő aktivistáinkra.

Az ügyről, illetve ügyekről megkérdeztük a Tescót is, amint választ kapunk, közzétesszük azt is.

(Kiemelt kép: MTI/Mohai Balázs)