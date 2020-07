Csúcsra pörgette a koronavírus az online vásárlást

A Jófogás a GKI Digitallal közösen elemezte, hogy a járványhelyzet miatt felgyorsulva változó felhasználói igények milyen hatással voltak az e-kereskedelemre, a kapcsolódó logisztikai folyamatokra és a legnépszerűbb termékkategóriákra.

A hazai fogyasztók 2020 április-június között mintegy bruttó 188 milliárd forint értékben vásároltak belföldön online, ami 34%-kal magasabb 2019 hasonló időszakához képest – egyben pedig a legnagyobb bővülés az elmúlt 5 év során.

Az év második negyedévében szinte minden termékkategória online forgalma nagyot nőtt. A piac egészét tekintve azonban az online élelmiszerrendelés és a műszaki cikkek piaca, a DIY (otthon-kert-barkács) és a kisállat szegmens, valamint a sportszerek és kiegészítők piaca növekedett a leglátványosabban.

Míg az első két kategória bővülése részben a karantén, az otthoni munkavégzés és a digitális oktatás szülte többletigényekből fakad, addig az utóbbi szegmensek forgalomtöbblete már inkább extra, nem tervezett költések és a járványhelyzet miatt megváltozott életvitel eredménye.

A Jófogáson a legtöbb keresést például fűnyíróra, kerti szerszámra, kerékpárra, rollerre és szórakoztató elektronikai cikkre indították, élen a hangfalakkal.

Az elemzés szerint logisztika terén a forgalomátvételi megoldások közötti átterelődés okozta a legnagyobb változást 2019 hasonló időszakához képest. A vírus hatására ugyanis a vásárlók visszatértek a házhozszállításhoz, miközben a csomagautomatákat leszámítva csökkent a csomagpontok forgalma és a személyes átvételek száma.

A megnövekedett csomagszám ellenére azonban sem a járvány elején, sem a második negyedév során nem voltak fennakadások a kiszállításokban. Ez a többi között annak is köszönhető, hogy az ágazatot évekig sújtó munkaerőhiány egyik napról a másikra megoldódott és rengeteg kékgalléros pozícióból érkeztek a logisztikai cégekhez futárjelöltek.

A járvány- és a karanténidőszak felértékelte a többcsatornás kereskedelmi működés fontosságát is, ezért az online értékesítést eddig nem, vagy csak korlátozottan művelő kereskedők is tömegével kezdtek internetes lábak ’növesztésébe’. A legtöbb kiskereskedő első lépésként általában megelégszik egy online katalógus létrehozásával is, ami már jelenlétet, láthatóságot ad a világhálón, de az ideális állapot egy átjárható, többcsatornás működési modell kialakítása lenne, ahol a vásárló egyazon személyként jelenik meg minden felületen – mondta Madar Norbert, a GKI Digital vezető tanácsadója.