Az okosabb ATM-eknél már utalni is lehet

Az OTP Bank az ősz folyamán újításokat vezet be az automatáinál.

A bank egyre több helyen teszi elérhetővé a ki- és befizetésre is alkalmas okosautomatáit. Ezeknek a gépeknek a száma folyamatosan növekszik, egy év alatt 15%-kal emelkedett, és jelenleg országszerte 232 készülék működik a társaság hálózatában.

A hitelintézet folyamatosan aktiválja ezeken a gépeken azt az új funkciót, amelynek segítségével az ügyfelek nemcsak saját számláikra, hanem más, OTP-s ügyfelek számlájára is fizethetnek be készpénzt. Ahogy a saját részre történő befizetésnél, úgy ebben az esetben is azonnal jóváírásra kerül az összeg.

Az elmúlt hónapokban olyan új típusú automatákat is forgalomba helyeztek, amelyek már érintéses funkcióval is rendelkeznek. Ezeknél a gépeknél a tranzakcióhoz elegendő a piktogrammal jelzett felülethez érinteni az erre alkalmas kártyát, majd a hagyományos módon megadni a PIN kódot.

A megoldásnak köszönhetően az ügyfelek kártyái még védettebbek a kártyalopásokkal és másolásokkal szemben – írta közleményében a pénzintézet.

Kiemelt fotó: iStock