5G-re és egy VAD jövőre készülhetünk

A jövőben minden Virtualizálva, Automatizálva és Digitalizálva lesz, ami az adatmennyiség és adatforgalom exponenciális növekedéséhez vezet – emelte ki az Invitech nagykereskedelmi igazgatója a Trend FM-nek adott interjújában.

Barta Attila hozzátette: a teljes digitális univerzum mérete a 2013-as 4,4 zettabájtról 2020 elejére 44 zettabájtra fog nőni. Ha ezt az adatmennyiséget dvd-kre írnánk, és egymásra tennénk a lemezeket, akkor már most 29-szer elérne ez az oszlop a Holdig. Sőt, a prognózisok 2025-re már 175 zettabájtot mondanak, 2030-ra pedig 600 zettabájt fölé jósolják a tárolt adatmennyiséget. A dvd-s példa alapján ez már egy Föld-Nap távolság, vagyis majdnem 150 millió kilométer lenne.

„Az adatforgalom látványos bővülésénél egy másik tényezőt is meg kell említeni, hogy az emberek, gépek nemcsak generálják ezt a bővülő adatmennyiséget, hanem egymásnak el is küldik. Nem véletlen, hogy az infrastruktúra-szolgáltatók egyre bővítik az optikai alapú hálózatokat. Egyre több összeköttetést építenek ki, és az egyes optikai szálakon átvihető adatmennyiség is növekszik. Most már akár 15-20 terabit per szekundumot (TB/sec) elérő technológiák is vannak, amit egyetlen optikai szálon át lehet vinni. Egy kábelben pedig akár 288 szál is lehet, és több kábel is lehelyezhető egy-egy nyomvonalon. Ezek is jól mutatják, hogy a technológia alapvetően képes arra, hogy a hatalmas adatforgalmakhoz szükséges infrastruktúrát biztosítsa” – részletezte a szakember.

A videó a sztár

A mobil adatforgalom is exponenciálisan növekszik: Európában az elmúlt időszakban 82%-kal emelkedett, tehát évről évre majdnem megduplázódik. Magyarországon is messze 50% fölötti növekedés jellemző. Az ok nagyon egyszerű, röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy a videó a sztár. Az adatforgalom több mint a fele már most is videós tartalom, 3-5 év múlva pedig ez az arány elérheti a háromnegyedet vagy akár a négyötödöt is – vetítette előre Barta Attila.

A trendet erősíti az is, hogy a médiafogyasztási szokásokban eltolódás látható a lineáris tévézéstől az internet felé, ráadásul a csúcsidejű internethasználat is jelentősen növekszik.

Az 5G bevezetése evolúciós ugrás lesz

A rádióinterjúban szó volt arról is, hogy a mobil adatforgalom növekedésének nagy részét a közeljövőben még a 4G-s adatok teszik ki, amikor pedig beindul az 5G, akkor a robbanásszerű növekedés még látványosabb lesz. Azt is fontos kiemelni, hogy idén bevezetik a következő generációs wifi-szabványnak számító Wi-Fi 6 alapú routereket és berendezéseket.

„A Wi-Fi 6 és az 5G egy evolúciós ugrás lesz, hiszen mindkét technológia azt fogja segíteni, hogy az előbb említett trendeknek, igényeknek megfeleljünk. Az 5G természetesen nemcsak a mobilhálózatokban hoz változást; ahhoz, hogy megfelelően működjön, a vezetékes infrastruktúrát is mellé kell tenni. A rengeteg adat miatt például arányában sokkal több mobil adótornyot kell bekötni optikával, és a bázisállomások számát is jelentősen növelni kell. Ezért az egyik legnagyobb beruházási cél lesz, hogy lényegében mindenhová elérjen az optika” – részletezte az Invitech nagykereskedelmi igazgatója.

Hozzátette: a városokban 70-80 százalék fölé kell emelni az optikai összeköttetéssel rendelkező mobil adótornyok arányát, de vidéken is fontos, hogy ez az arány elérje az 50 százalékot.

Nagyon sokan úgy gondolják, hogy az 5G egy mobiltechnológia. Ebben a végfelhasználó szemszögéből nézve teljesen igazuk van, de azt mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy egy jó mobil hálózat az utolsó néhány száz méter kivételével fix hálózaton alapul – emelte ki Barta Attila.

GDP-növelő hatás

Az ötödik generációs hálózat fejlesztéseihez új típusú együttműködésekre van szükség, és felértékelődik az olyan neutrális szolgáltatók szerepe is, mint az Invitech-é.

Nyilván az 5G-vel kapcsolatban az állam szerepe is fontos a többi között az infrastrukturális beruházások támogatása, a beruházások felgyorsítása és a szabályozás területén. Ha létrejön a megfelelő infrastruktúra, akkor az nagyon komoly GDP-növelő eszköz lehet. Egyes számítások szerint évente akár több százalékos növekedést is jelenthet, ha széles körben elindul az 5G használata – mondta az igazgató.

Az Invitech hazánk egyik vezető telekommunikációs infrastruktúra- és menedzselt informatikai megoldásszállítója. A vállalat infrastruktúráját 10.450 kilométer hosszú optikai hálózat, 6.500 hálózatba kapcsolt épület és több mint 3.000 négyzetméter területű adatközpont alkotja. A társaság működteti Magyarország egyetlen TIER-III tanúsítással rendelkező datacenterét, a DC10-III-at.

Kiemelt képek: iStock