Sokba kerülhet, ha vonatkésés miatt visszaváltanánk a jegyünket

Olvasónk és felesége kerékpárostul utazott volna vonattal. Miután megváltották a jegyet, és már nem sok volt az indulásig, bemondták, hogy előreláthatólag 20 percet késik a vonat. Csakhogy nekik alig 20 percük volt Kőbánya-Kispesten az átszállásra, és ha lekésték volna a csatlakozást, azzal egy órát vesztettek volna. Ráadásul a bakter se biztatott sok jóval, az látszott valószínűnek, hogy inkább fél óra lesz a késés.

Vissza akarták váltani a jegyet, de kiderült, hogy Vecsésen ez nem lehetséges, legközelebb Kőbánya-Kispesten vagy Monoron intézkedhetnek. Úgy gondolták, a 3090 forintért eltekernek Monorra. Ott visszaváltották a jegyeket, de levontak tőlük 20 százalék kezelési költséget, így csak 2480 forintot kaptak kézhez. Visszafelé már vonattal mentek, ami 1210 forintjukba került. Ha oda-vissza vonattal mentek volna visszakérni a jegyek árát, az 2420 forintba került volna, vagyis összesen hatvan forint visszaszerzéséért utazgattak volna.

Elég mérgesek voltak, pedig akkor még nem is tudták, hogy a MÁV szabályzata szerint a vasúttársaság nem vonhatta volna le tőlük a kezelési költséget, mivel a vonat több mint 10 perces késéssel indult.

Bármikor előfordulhat, hogy akár több órás késéssel érkeznek meg az utasok a kiválasztott célállomásra, de a zsúfoltság, az ülőhelyek hiánya is megkeserítheti a vonaton közlekedők életét. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) összefoglalta az idevágó szabályokat.

Ha a belföldi forgalomban közlekedő feláras vonat vasúthibára visszavezethető okból késik, az utas átalány-kártérítésre jogosult, amelynek mértéke:

Tehát kizárólag olyan vonatok késése esetén van a vasúttársaságnak kártérítési felelőssége, amelyek igénybevételéhez valamilyen felárat is kellett fizetnie az utasnak.

A felár a menetdíjon felül fizetendő díj, ami lehet kiegészítő jegy, helyjegy. Az utas kérésére az érkezési állomás ügyeletes alkalmazottja vagy a késett vonat jegyvizsgálója igazolhatja a késés tényét és időtartamát. Az átalány-kártérítés igényét az utas a vasúttársaság bármely szervezeti egységénél bejelentheti. Az utas adatait és elérhetőségeit tartalmazó igényéhez csatolnia kell eredeti menetjegyét, felárbizonylatát, a vasúttársaság pedig az igény benyújtásáról és a menetjegy, felárbizonylat átvételéről igazolást ad ki. Ezt az igazolást később csatolhatja az utas esetleges kártérítési igényéhez. A kifizetés határideje az igénybejelentésétől számított egy hónap. Az átalány-kártérítés kifizetése történhet kupon formájában is, de az utas kérésére a térítést pénz formájában kell kifizetni.

Ha az átalány-kártérítés összege nem haladja meg az ezer forintot, azt a vasúttársaság nem fizeti ki. De ugyanazon utas több, egyenként ezer forintot meg nem haladó kártérítését a vasúttársaság kifizeti, amint összegük meghaladja az ezer forintot.

Tavaly egyébként összesen 22,6 millió forintnyi kártérítést fizetett ki utasainak a MÁV-START Zrt. késések miatt:

Arra gondoljunk, ha a vasúttársaság nem tudja biztosítani az utas által megvásárolt szolgáltatást a menet-, hely- vagy pótjegy alapján (például a meghatározott kocsiosztályt, fekvőkocsit vagy hálókocsit). Ilyenkor a MÁV köteles felajánlani

Az utasnak kezelési költség levonása nélkül kell megkapnia az összeget, ha azért mondott le az utazásról, mert

A felsorolt körülményeket/tényeket a jegyvizsgálóval szintén igazoltatni kell. A nyári időszakban a kötelező légkondicionálás még nem szerepel a feltételek között.

Visszajár a menetjegy ára akkor is, ha valamilyen okból mégsem tud elutazni a jegyvásárló és ezt időben jelzi. Az utas addig mondhat le az utazásról indoklás nélkül, és kérheti a menetdíj (helyjegy, pótjegy, pót- és helyjegy) visszatérítését, amíg a vonat el nem indul az állomásról. Azonban ebben az esetben meg kell fizetnie a 20 százalékos kezelési költséget a jegyek ára után.

E-vonatjegynél e-visszatérítés

A MÁV javasolja utasainak, vegyék igénybe az e-vonatjegyet, illetve a Vonatinfó-applikációt, amivel akár okostelefonnal is gyorsan megvásárolható a menetjegy. A mobilalkalmazással a jegyvisszaváltás is egyszerűbb. A Vonatinfóval vásárolt jegy az érvénytartam kezdete előtt, kizárólag az applikáción keresztül téríthető vissza, pénztárban nem. Online visszatérítésnél a kezelési költség is csak 10 százalék (menetjegy és gyorsvonati pótjegy). Más feláraknál a vonat indulása előtt legkésőbb 24 órával nincs kezelési költség a visszatérítésnél; és legfeljebb 1 órával indulás előtt is 10 százalék a kezelési költség a visszatérítendő pót- és/vagy helyjegyeknél. Különleges esetekben és a vasúttársaság hibája miatti visszatérítésért a MÁV-START ügyfélszolgálatához kell fordulni.