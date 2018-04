Brutális bírságot kapott a csodavizes cég az MNB-től

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból indított piacfelügyeleti eljárás keretében többek között azt vizsgálta, hogy a budapesti székhelyű Safis-EVO Zrt. az úgynevezett nyereség részesedési jog értékesítésére történő hivatkozással jegybanki engedély nélküli pénzügyi szolgáltatási tevékenységet valósított-e meg.

Az MNB a társasággal szemben már az eljárás közben ideiglenes intézkedést rendelt el, illetve – eddigi gyakorlatával összhangban – annak adatait már korábban megjelentette honlapja figyelmeztetések menüpontjában. Ideiglenes intézkedéseként az eljárást lezáró döntéshozatalig azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a Safis-EVO Zrt. bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen.

Nyereségrészesedési jog

Vizsgálata során a jegybank megállapította, hogy a társaság által több ezer magyar ügyfélnek – így különösen webáruháza vásárlóinak – küldött elektronikus levélben kínált befektetési lehetőséget. A társaság különböző start-up cégek, magyar feltalálók által fejlesztett világraszóló ökotalálmányok (például zéróponti víz, tűzálló fa, Rubik-kocka méretű kazán) piacra vitele céljából gyűjtött forrást.

A társaság által kínált konstrukció lényege, hogy a befektetők a Safis Befektető Társaság Bt. üzletrészeivel megegyező (kültagi pozícióban megtestesülő) úgynevezett nyereség részesedési jogot szerezhettek a Safis-EVO Zrt. által (beltagként) létrehozott Safis Befektető Társaság Bt.-ben. Az esetlegesen kilépő kültagoknak pedig azt ígérte a Safis-EVO Zrt., hogy 3 év elteltével a „nyereségrészesedési jogukat” 120 százalékos áron visszavásárolja.

A nyereségrészesedési jog (németül: Genußrecht) a hatályos magyar jogszabályok által egyébként sem ismert jogintézmény. Jelen ügyben azonban a Safis-EVO Zrt. látszólag nyereségrészesedési jog értékesítésére irányuló tevékenységéről az MNB megállapította, hogy valójában visszafizetési kötelezettség vállalása mellett üzletszerűen fogadott el betétnek nem minősülő visszafizetendő pénzeszközöket ügyfeleitől. A társaság ugyanakkor pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére nem rendelkezik és nem is rendelkezett engedéllyel.

Bírság és végleges eltiltás

Mindezek nyomán az MNB ma publikált határozatában a Safis-EVO Zrt.-t 27 millió forint bírság megfizetésére kötelezte, továbbá véglegesen megtiltotta, hogy az MNB engedélye nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végezzen. A jegybanki döntés semmilyen formában nem érinti a Safis-EVO Zrt. ügyfeleivel szemben fennálló, esetlegesen már átvett befektetésekkel összefüggő visszafizetési kötelezettségét.

A bírságösszeg meghatározásánál az MNB egyebek mellett kiemelt súllyal értékelte, hogy a társaság a korábbi ideiglenes eltiltó végzés ellenére is folytatta jogosulatlan pénzügyi tevékenységét. A jegybank eljárása során – több bűncselekmény gyanúja miatt – rendőrségi feljelentést is tett és a társaság törvénysértő működése miatt több alkalommal törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett az illetékes cégbíróságnál.

A cég érdekköre a kedvezménykártyák piacán is nyomult, ahhoz is pénzt gyűjtött, és annak kapcsán is kapott már MNB-büntetést, eltiltást:

Az MNB ismételten felhívja a befektetők figyelmét arra, hogy egy-egy szolgáltatás igénybevétele előtt mindig ellenőrizzék, hogy a társaság rendelkezik-e pénzügyi, illetve befektetési tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel vagy regisztrációval, s így szerepel-e a jegybank piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásaiban. Ennek kapcsán az MNB ügyfélszolgálata és vidéki pénzügyi tanácsadó irodái, illetve honlapja minden szükséges tájékoztatást megad az érdeklődőknek.