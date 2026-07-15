Alaposan kiosztotta a XIII. kerületi polgármester Vitézyt, Karácsonyt és a rendőrkapitányt

Nyílt levelet írt Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez, valamint Baricska Norbert Tamás budapesti rendőrfőkapitányhoz a XIII. kerületi polgármester – Rákosrendező ügyében.

Tóth József leszögezi: a kerület egy olyan ügyben ajánlotta fel a segítségét, amelyben sem közigazgatási, sem tulajdonosi szempontból nem illetékes,

de Önök nem élnek, hanem visszaélnek ezzel a segítő szándékkal.

A polgármester a Rákosrendező területén, a Tatai utca egykori MÁV-házainál kialakult áldatlan állapotok miatt háborog: „egy év alatt Önök a XIII. kerület egy nyugodt környékéből újabb »Hős utcát« hoztak létre.”

Tóth József szerint az egykor MÁV-dolgozók által lakott házakban „illegális lakásfoglalók, a környéken drogos egyének, éjszakánként randalírozó antiszociális elemek” veszélyeztetik az itt élők biztonságát. Mint írja, mindennaposak a köztisztasági problémák, az erőszakoskodás, a késelés, a drogárusítás, a prostitúció, a lopás – számos bűncselekmény borzolja a környékbeliek idegeit.

A tulajdon nem csak jogot biztosít, hanem kötelességekkel is jár. Nem kommunikációs trükkök – intézkedések kellenek.

Tisztelt Főpolgármester Úr! A 2024-es önkormányzati választásokon 293 szavazattal nyert. A legnagyobb arányban a XIII. kerületben élők szavaztak Önre. Nem mondhatni, hogy megszolgálná az itt lakók bizalmát

– üzente Karácsony Gergelynek.

Tisztelt Miniszter Úr! Az Ön által hangoztatott elv, miszerint az állami működést mentesíteni kell a hatalmi gőgtől, ebben az esetben, az állampolgárok semmibe vételével és az épületekben uralkodó embertelen körülményekkel aligha valósul meg

– oktatta ki Vitézy Dávidot.

Tisztelt Főkapitány Úr! Teljességgel elfogadhatatlan, hogy Budapest közepén kábítószertől bódult emberek, illegális lakásfoglalók, verekedések, ordítozások, különböző bűncselekmények miatt a környéken élők félve mehessenek csak le az utcára

– kérte számon a budapesti rendőrfőkapitányt.

A polgármester szerint, miközben a kormány és a főváros a Rákosrendező majdani projektcégének tulajdonosi arányain vitatkoznak, élhetetlenné tettek egy korábban békés lakóövezetet. „Felszólítom Önöket a hatékony cselekedetre. Elvárom mielőbb, hathatós intézkedésüket!”

Vitézy Dávid gyorsan reagált a nyílt levélre, hozzászólt Tóth József Facebook-posztjához.

Ahogy telefonban is elmondtam Önnek és a MÁV le is írta: a jelzett ingatlanok fővárosi tulajdonban vannak, hisz Rákosrendező megvásárlásakor, a Maxi-Dubaj megakadályozásakor ezt a főváros megvette. A Fővárosi Közgyűlés szakbizottsága még a javaslatomra, mint akkori fővárosi bizottsági elnök javaslatára döntött ezen épületek bontásáról. Akkoriban Lázár János és a MÁV ehhez annyiban nem járult hozzá, hogy nem adta a területet birtokba. Ezt az akadályt az új kormány elhárította, a MÁV nemrég minden szükséges hozzájárulást az épületek bontásához megadott, és amint a főváros erre készen áll, a területet birtokba is adjuk

– vázolta az eddig történteket a miniszter. Hozzátette: mivel ezeket az ingatlanokat az állam a fővárosnak értékesítette, így könnyen belátható, hogy a tárca egyoldalúan nem bonthatja le ezeket. Végül együttműködést ajánlott a helyzet mielőbbi közös rendezése érdekében.

Rákosrendezőn fokozatosan durvult el a helyzet. Jelenleg a legfőbb problémát az okozza, hogy lepusztult üres épületek állnak a területen. Amint arról beszámoltunk, 2024-ig ez egy nyugodt környék volt, vasutasok laktak itt. Akkor változott meg mindez, amikor az azóta meghiúsult mini-Dubajnak nevezett beruházás miatt a Lázár János-féle Építési és Közlekedési Minisztérium felmondta az itt élők bérleti szerződését, és kiüríttette a házakat.

Ezt követően hamarosan lakásfoglalók jelentek meg az üresen álló házakban. A rendőrségi adatok szerint főként Borsod és Szabolcs megyékből érkeznek ide a lakásfoglalók, akik műanyag palackok és fémdobozok gyűjtögetéséből élnek, de kaptak már el itt gyerekotthonból szökött fiatalkorút és körözött bűnözőt is. A helyiek szerint a beköltözők vegzálják a környéken élőket, egyre nagyobb méreteket ölt a bűnözés.

Kapcsolódó Félnek a lakásfoglalóktól a rákosrendezői MÁV-lakások környékén élők A mini-Dubaj meghiúsulását követően költöztek fel jellemzően vidékről az üresen álló lakásokba.

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