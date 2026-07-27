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Foci

Borbély Balázs: Meg kell találnunk az egyensúlyt az európai foci és az NB I-es foci között

Borbély Balázs.
Purger Tamás / MTI
Borbély Balázs.
24.hu
2026. 07. 27. 07:53
Borbély Balázs.
Purger Tamás / MTI
Borbély Balázs.
A Ferencváros kétszer is vezetett, végül mégis kikapott 4-2-re a Paks otthonában az NB I első fordulójában.

A Fradi vezetőedzője, Borbély Balázs alaposan felforgatta a csapatát ahhoz képest, ahogy az Európa Ligában kijelölte a kezdőjét. Ennek ellenére vezetést szerzett az FTC, sőt 1-1 után is újra előnyben volt, ám szépen apránként a Paks fölé tudott kerekedni. Lefújás után erre is kitért Borbély, amikor az M4 Sportnak értékelte a találkozót.

„Nem játszottunk úgy, ahogy szerettünk volna. A hazaiak élesebbek voltak, agresszívebbek voltak, és a második félidő alapján megérdemelten nyertek.

Valószínűleg ennyire nem fogjuk tudni meccsről meccsre felforgatni a csapatot, és nem is akarom. Meg kell találnunk a stabilitást, meg kell találnunk az egyensúlyt az európai foci és az NB I-es foci között úgy, hogy az működőképes legyen

– mondta az FTC edzője.

A klub elnöke, Kubatov Gábor saját Facebook-oldalán is kitért rá, hogy ez volt a nagy esély sokak számára, hogy megmutassák magukat.

„Nagy dolog, hogy Borbély Balázs esélyt ad mindenkinek, de ezzel az eséllyel kell tudni élni. Sajnálom ezt a mai meccset” – mondta videójában.

Ezek után gondolhatnánk, hogy Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője fürdőzik a sikerben, de némi meglepetésre azt nyilatkozta, hogy a Fradi lesz a bajnok idény végén.

„A négy lőtt gól a Ferencváros ellen mindenképpen jónek mondható, de én azt gondolom, a hozzáállás, a csapatjáték, az a lelkesedés, amivel ma a pályára mentünk, különösen az első 20 perc után, az példaértékű volt. szerintem ez a Fradi idén meg fogja újra nyerni a bajnokságot.”

A Ferencváros legközelebb a Vasast fogadja hazai pályán, míg a Paks Zalaegerszegre utazik, ám a Fradira előtte vár még egy Twente elleni mérkőzés az Európa Ligában.

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