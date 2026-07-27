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Gasztronómiai fesztiválon tört ki halálos lövöldözés Seattle-ben

afp
admin Spirk József
2026. 07. 27. 07:28
afp

Seattle-ben két ember meghalt, többen megsebesültek, amikor lövöldözés tört ki egy gasztronómiai fesztiválon vasárnap.

A nyugati parti nagyváros egyik jelképének számító Space Needle kilátótorony mellett tartott esemény látogatói közül két ember a helyszínen életét vesztette, négyen kerültek lőtt sebekkel kórházba, köztük egy 2 éves gyerek. Egy nő állapota válságos – közölték a sebesülteket ápoló kórház illetékesei.

Az erőszakos incidens lehetséges indítékairól és a gyanúsítottról a rendőrség egyelőre nem közölt részleteket.

Seattle-ben a hétvégén rendezték meg a Bite of Seattle gasztronómiai fesztivált, ahol több száz helyi kistermelő és vendéglátó mutatta be kínálatát, miközben a színpadon zenekarok szórakoztatták a közönséget.

A felvételek szerint az esti órákban a fesztivál zsúfolt területén tört ki a lövöldözés, ezt követően pedig az emberek kétségbeesetten próbáltak biztonságos helyre menekülni. (MTI)

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