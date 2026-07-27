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Belföld

Hack Péter: Sonnevend Pál kiváló jelölt

Tisza-frakció
admin Farkas György
2026. 07. 27. 07:49
Tisza-frakció
A professzor szerint az alkotmánybíró-választás nem illegitim.

Az Országgyűlés hétfőn – jelöléstől függően – megválaszthatja Hende Csaba helyett az Alkotmánybíróság új tagját. A Tisza Párt Sonnevend Pál (kiemelt képünkön) alkotmányjogászt, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát, a Mi Hazánk Schiffer András ügyvédet szeretné az alkotmánybírói székben látni. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson, kétharmados többséggel választja meg a parlament.

A fideszes Tuzson Bence Facebook-oldalán előzőleg felszólította Sonnevend Pált, hogy ne fogadja el a jelölést, szerinte ugyanis Hende Csabát jogellenesen távolították el. (A volt alkotmánybíró alkotmányjogi panaszt nyújtott be.) A Fidesz jelezte: nem vesz részt az alkotmánybíró-választáson, mert az illegitim.

Ezt vitatja Hack Péter. A jogászprofesszor az ATV-nek azt mondta: ha a Fidesz 2011-es jelölési szabályai legitimek voltak, akkor a mostani változtatás is az. Egyetemi kollégájáról azt mondta: „Sonnevend Pál professzor egy kiváló jelölt, egy nagyon nagy tekintélyű, kiváló jogászprofesszor,” pártatlan szakember, aki Mádl Ferenc és Sólyom László gondolkodását viszi tovább, az alkotmánybíráskodásban világos, határozott értékrendet képvisel.

„Hende Csabát és a többieket is, akiknek most 70 év miatt lejár a mandátumuk, az ő megválasztásuknál lehettek alkotmányos kifogások, hiszen olyan bírókat választottak, akiket az ellenzék nem támogatott. Én ebben a vonatkozásban, az Alkotmánybíróságnál ezeket a változásokat, amiket a Tisza-kormány most végrehajt, nem tartom azonos értékűen problémásnak, mint a köztársasági elnök elmozdítását” – mondta Hack Péter. A jogtudós ugyanakkor kritikával illette a jelölés módját, szerinte az a Fideszéhez teljesen hasonló. Korábban az Amnesty International Magyarország jelezte, hogy a Tisza Pártnak végre szakítani kellene az egypárti jelölési és választási módszerekkel.

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