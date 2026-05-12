Szja-bevallás: hibákra figyelmeztet a NAV

Az adóhatóság azt tapasztalja, gyakori probléma, hogy

a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik, bár négy vagy több gyermeket nevelnek, nem vér szerinti és nem örökbefogadó édesanyaként.

Így például nem veheti igénybe a kedvezményt az, aki négy gyermeket szült, de váláskor az apához kerül a 9 éves kisfia, és az sem, aki a második férjével közösen nevel négy gyermeket, akik közül kettő a sajátja, kettő a férjéé.

A három gyermeket nevelő anyáknak figyelemmel kell lenniük arra, hogy csak a 2025. szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve a 2025. szeptember 30-a után elszámolt munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét.

A csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj kedvezménye pedig a 2025. június 30-át követően folyósított csed, gyed és örökbefogadói díj összegéből vehető igénybe.

A családi kedvezmény számításánál pedig arra kell figyelni, hogy onnantól kezdve, hogy a gyermek a középiskola befejezése után felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait és a szülő már nem jogosult utána a családi pótlékra, ez a gyermek már csak eltartottként vehető figyelembe, nem lehet beszámítani a kedvezményezett eltartottak közé.

Így például az a szülő, akinek van egy 17 éves gimnáziumban tanuló gyermeke, a másik gyermeke pedig tavaly ősztől egyetemre jár, és utoljára 2025 júliusában volt jogosult utána a családi pótlékra, a családi kedvezmény szempontjából 2025 augusztusától két eltartottal, de egy kedvezményezett eltartottal számolhat, vagyis 2025 augusztusától adóban számítva, havi 30 ezer forint családi kedvezményre jogosult – írták.

Speciális helyzetet teremt a gyermekek felváltva gondozása is. Ilyen helyzetben előfordult, hogy a családi kedvezményt olyan külön élő szülők is érvényesítették, akik a gyermekeik felett nem közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot, gyermekeiket nem azonos időtartamban felváltva nevelik és gondozzák, és ezáltal nem 50-50 százalékban jogosultak a családi pótlékra. Pedig

a családi kedvezményt csak akkor érvényesíthetik a külön élő szülők 50-50 százalékos arányban, ha közösen, felváltva, azonos időtartamban nevelik a gyereke(ke)t – hívta fel rá a figyelmet a NAV.

Azt tanácsolják, hogyha valaki bizonytalan a kitöltésben, inkább kérje a NAV segítségét, még május 20-ig, az szja-bevallási határidőig. Telefonon ingyenesen hívható a 1819-es Infóvonal, vagy személyesen, az ügyfélszolgálatokon is lehet érdeklődni. Online is elérhető minden információ a bevallásról a NAV honlapján, az SZJA-bevallás 2025 csempe alatt.

