ING: reális cél a 350 forintos euróárfolyam az év közepére

Magyarország még a parlamenti választások után két héttel is a közép-kelet-európai régió fókuszában maradt. A piac egyértelműen optimista a forinttal kapcsolatban, és a befektetők minden gyengülést gyorsan vételi alkalomként használnak fel. A következő időszak legfontosabb eseménye a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntő ülése lesz, amelyet májusban az új kormány hivatalos megalakulása követ, írja összefoglalójában az ING, amit a Portfolio szemlézett.

Az elemzők szerint a jegybank nem fog kapkodni. A forint jelentős erősödése ellenére sem várható érdemi elmozdulás a lazább monetáris politika irányába. Eközben az energiapiaci sokk továbbra sem ért véget, ami rövid távon nyomás alatt tarthatja az eszközárakat.

A hozamgörbe rövid végén a piac már áraz némi kamatcsökkentést, de az MNB várhatóan nem fogja elsietni a lazítást. Az elemzők szerint a görbe tovább laposodik, a hosszú végen pedig tovább szűkül az országkockázati prémium.

Az euró-forint árfolyam várhatóan tovább süllyed, ami a hazai fizetőeszköz erősödését jelenti. Ez a folyamat azonban a már kialakult, jelentős forintpárti pozicionáltság miatt a korábbinál lassabb ütemű lehet. Az előrejelzések alapján a 350-es euróárfolyam elérése az év közepére reális célnak tűnik.

Az euró egyébként pénteken kora estig két egységet gyengült napon belül a forinttal szemben, árfolyama 365 körül jár.

A forinterősödés olyan szintű, hogy az Aldi soron kívüli árcsökkentést jelentett be boltjaiban.