A Ryanair vezére szerint még idén csődbe megy a Wizz Air, a légitársaság cáfol

Rendkívüli forgalom jelent meg a Wizz Air részvényén a Budapesti Értéktőzsdén, azon belül is a külföldi papírok forintos kereskedésére szolgáló BÉTa piacon – írja a Világgazdaság. A papírt már a délelőtti órákban több mint 100 millió forint értékben adták-vették, miközben az árfolyam közel 2 százalékkal esett. Hasonló mozgás volt megfigyelhető a londoni tőzsdén is, ahol a Wizz Air az elsődleges piacán forog.

A hirtelen eladási hullám hátterében egy erős piaci üzenet áll:

Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója arról beszélt, hogy a tartósan magas olajárak miatt ősszel akár két-három európai légitársaság is csődbe mehet, példaként a Wizz Airt és az Air Balticot nevezte meg.

A kijelentés különösen nagy visszhangot váltott ki, mivel az üzemanyagköltség a légitársaságok működésének egyik legfontosabb tényezője.

Ezért van bajban a Wizz Air O’Leary szerint

O’Leary hangsúlyozta: a Ryanair kedvezőbb helyzetben van, mert az üzemanyag-szükségletének döntő részét még alacsony áron, hosszabb időre lekötötte. Azok a társaságok azonban, amelyek nagyobb arányban kénytelenek a piaci árakon vásárolni, komoly nyomás alá kerülhetnek, ha az olaj drága marad.

A Wizz Air forintos részvénye azért is került most reflektorfénybe, mert az árfolyam hosszú ideje alacsony szinten mozog, négyezer forint alatt jár, korábban elemzők ennél jóval magasabb célárakat határoztak meg, és egy nagy nemzetközi bank, a Barclays is jelentős tulajdonrészt épített ki a cégben.

Az üggyel kapcsolatban megkeresést küldtünk a Wizz Airnek, valamint a Magyarországon is járatokat üzemeltető Air Balticnak. Amint válasz érkezik, beszámolunk róla.

Wizz Air: O’Leary kijelentései valótlanok

Az üggyel kapcsolatban megkeresést küldtünk a Ryanair vezér által megnevezett cégeknek. A Wizz Air válaszában határozottan kijelentette:

Michael O’Leary nemrégiben a Wizz Air pénzügyi kilátásairól tett kijelentései egyértelműen valótlanok és hamisak. A Wizz Air pénzügyi helyzete stabil, jelentős likviditással rendelkezik,

és hozzátették azt is, hogy a cég a repülőgépeit 18 hónappal előre finanszírozza, és „ezért a lehetőségért pedig a pénzügyi szolgáltatók erős versenyt folytatnak. A stabilitást mutatja az is, hogy a Wizz Air régóta fennálló kapcsolatokat ápol vezető lízingcégekkel és gyártókkal, és flottastratégiáját továbbra is zavartalanul hajtja végre”.

Ami pedig az üzemanyagot illeti, azt írták:

A Wizz Air a többi légitársasághoz képest nagyobb mértékben biztosította már korábban opciós ügyletekkel kerozinszükséglete jelentős részét, így a gyorsan változó üzemanyagárakkal szemben is védve van.

Megjegyezték azt is, hogy a flottájuk több mint 75 százaléka Airbus A320neo típuscsaládba tartozó, hatékonyan üzemeltethető repülőgépekből áll, amelyek egy utaskilométerre vetített kerozinfogyasztása iparági szinten a legalacsonyabb.

Válaszolt megkeresésünkre az Air Baltic is, levelükben azt írták: