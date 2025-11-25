A költözés fokozatosan, ütemezetten zajlik. Az elsődleges cél az, hogy a feladatok ellátása ez idő alatt is zavartalan maradjon

– írta lapunk kérdésére válaszul a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium, amely nemrégiben már kitette a cégtáblát is a Városliget melletti Dürer Park irodakomplexumra, miközben a tárca az apparátus számára a jövő évi választásokig biztosan fenntartja a régi, leromlottnak titulált minisztériumi épületet is a József nádor téren.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szeptember elején jelentette be, hogy lezárult az adásvétel a Dürer Befektetési (DB) Kft.-vel és a magyar állam nevében megvásárolta a Dürer Park irodaházakat.

Májusban került nyilvánosságra, hogy a kormány bejelentés nélkül három budapesti helyszínen rendelt vadonatúj irodaházakat NER-es ingatlanfejlesztő cégektől. A Bosnyák téri Zugló Városközpont és a Mol-torony melletti BudaPart irodaházai mellett a Dürer Park volt a legkisebb beruházás, amelyre eredetileg 100 milliárd forintot szántak a költségvetésből.

A kivitelező, a DB Kft. egy projektcég, amelyet a Garancsi István–Scheer Sándor duó érdekeltségébe tartozó Market Építő Zrt. és a Tiborcz István-közeli Főnix Magántőkealap tulajdonol.