Kirakta a cégtáblát Nagy Márton minisztériuma a 120 milliárdos új irodaházára, de a választásokig maradnak a régi helyen

admin Spirk József
2025. 11. 25. 14:01
A költözés fokozatosan, ütemezetten zajlik. Az elsődleges cél az, hogy a feladatok ellátása ez idő alatt is zavartalan maradjon

– írta lapunk kérdésére válaszul a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium, amely nemrégiben már kitette a cégtáblát is a Városliget melletti Dürer Park irodakomplexumra, miközben a tárca az apparátus számára a jövő évi választásokig biztosan fenntartja a régi, leromlottnak titulált minisztériumi épületet is a József nádor téren.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szeptember elején jelentette be, hogy lezárult az adásvétel a Dürer Befektetési (DB) Kft.-vel és a magyar állam nevében megvásárolta a Dürer Park irodaházakat.

Májusban került nyilvánosságra, hogy a kormány bejelentés nélkül három budapesti helyszínen rendelt vadonatúj irodaházakat NER-es ingatlanfejlesztő cégektől. A Bosnyák téri Zugló Városközpont és a Mol-torony melletti BudaPart irodaházai mellett a Dürer Park volt a legkisebb beruházás, amelyre eredetileg 100 milliárd forintot szántak a költségvetésből.

A kivitelező, a DB Kft. egy projektcég, amelyet a Garancsi IstvánScheer Sándor duó érdekeltségébe tartozó Market Építő Zrt. és a Tiborcz István-közeli Főnix Magántőkealap tulajdonol.

