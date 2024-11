Elfogadta a kormány a NER-es irodaház-építő cég áremelési kérését, mégis 120 milliárd lesz a Dürer Park ára

Hatottak a Dürer Parkot építő cég érvei: a kormány az elmúlt hetekben belement abba, hogy módosítsa a Városliget szomszédságában felhúzott két irodaház megvásárlásáról szóló megállapodást. Azt, hogy az oda költöző minisztérium és állami bank részéről adódó többletigények miatt többet fizet a kormány, megerősítette az egyik cégtulajdonos is. Információink szerint 100 helyett így

119,4 milliárd forint lesz az átadás előtt álló ingatlan végleges vételára.

A 24.hu birtokába került kormányzati előterjesztés szerint ennél is nagyobb, 30 százalékos, tehát plusz 80 milliárd forintot kitevő emelést terveztek be a Bosnyák tér melletti Zuglói Városközpont Irodakomplexumnál. A 324,6 milliárdos új árról azonban hiába kérdeztük a kormányzatot és a beruházót is, senki sem válaszolt.

A 24.hu május végén írta meg, hogy a kormány még elkészültük előtt vételi megállapodást kötött a Dürer Park irodaházaira, amelyeket a Dürer Befektetési (DB) Kft. épít. A projektcég tulajdonosa a Garancsi István-Scheer Sándor duó érdekeltségébe tartozó Market Építő Zrt. és a Tiborcz István-közeli Főnix Magántőkealap.

Májusban derült ki az is, hogy a kormány – a nyilvánosság tájékoztatása nélkül – három helyen rendelt vadonatúj irodaházat NER-es ingatlanfejlesztő cégektől.

A Dürer Parkra 100 milliárdot terveztek, de 119,4 milliárdba kerül majd a vásárlás,

a Bosnyák téri Zugló Városközpontnál a korábbi 244 milliárd helyett 324,6 milliárd lehet a keret az említett előterjesztés szerint,

míg a Mol-torony melletti BudaPart irodaházai esetében egyelőre nincs információ arról, hogy a Válasz Online által megírt 255 milliárd forintos vételárat felsrófolták volna.

Ha a szerződéseket aláírják, az ármódosítások 600-ról 700 milliárd forintra növelik a költségvetés terheit, miközben szakértők azt állították, hogy az eredeti, 600 milliárdos összeg is erősen túlárazott volt.

Azt már júniusban megírtuk, hogy a Market és a Főnix Magántőkealap által tulajdonolt DB Kft. az Ajtósi Dürer soron megvalósuló beruházás befejezéséhez közeledve jelezte, hogy kevésnek tartja a korábban vállalt vételárat. Az eredeti egyezséget egy nem nyilvános kormányhatározat alapozta meg, melyben eldöntötték, hogy 110 milliárd forintos keretet biztosítanak a majdani ingatlan megvásárlására. Akkor azonban a DB Kft. olcsóbban, 100 milliárdért is vállalta a projektet, ám később – miután kiderült, hogy a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és több, a tárca alá tartozó cég költözik majd az ingatlanba – jelezte, hogy a megrendelő az alapelképzelésekhez képest jelentős változtatásokat kért.