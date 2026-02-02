Szakadnak a tőzsdék, zuhan az arany és az ezüst ára Trump bejelentése után

Hétfőn is folytatódik a pénteken indult eladási hullám a világ tőzsdéin, ami azt követően kezdődött, hogy Donald Trump megnevezte a jelenlegi Fed-elnök Jerome Powell utódját Kevin Warsht. (Utóbbi az elnök embere, így megszűnhetnek a konfliktusok Trump és a jegybank között.)

Ázsiában és a kriptopiacon is esést láthatunk hétfő reggel, de különösen a nemesfémek festenek nagyon csúnyán:

Az arany árfolyama már 8 százalékos mínuszban van hétfő reggel, de ennél nagyobb, több mint 10 százalékos esésben is állt már. A mostani eséssel közel egy hónapos mélypontra, január 8. óta nem látott szintre zuhant az árfolyam.

Az ezüst árfolyama 12 százalékos esésben volt hétfő reggel, de ennél jóval nagyobb, 16 százalékos mínuszban is állt már a jegyzés. Ezzel egészen tavaly december 31-e óta nem látott szintre esett az árfolyam – írja a portfolio.hu.

A nemesfémek zuhanása mellett gyengülnek a vezető ázsiai tőzsdék is. A tokiói tőzsde Nikkei225 indexe 1,23 százalékos gyengüléssel, 52 669 ponton zárt. A részvények szélesebb körét felölelő Topix index 0,86 százalékkal csökkent. A térségben hétfőn az ausztrál tőzsde 1,02 százalék, a tajpeji 1,37 százalék, a szöuli pedig 5,26 százalék eséssel fejezte be a napot. A még nyitva tartó tőzsdék közül a sanghaji 2,30 százalék, a hongkongi pedig 3,13 százalék mínuszt jelzett, áll az MTI összesítésében.

Az ázsiai részvények összességében tavaly április eleje óta a legrosszabb kétnapos esést szenvedték el. A zuhanás mögött elemzők szerint az is állhat, hogy a befektetők attól tartanak: túlértékelték a mesterségesintelligencia-beruházásokat. A világszerte jellemző hétfői kockázatkerülő kereskedés átterjedt a kriptovalutákra is, a Bitcoin árfolyama rövid időre 75 ezer dollár alá is benézett.

A hétfői zuhanás különösen nagy volt a dél-afrikai részvények árfolyamában, ott 2020 márciusa óta a legnagyobb veszteség alakult ki. Itt nemcsak a nemesfémek, de a bányavállalatok részvényeinek zsugorodása is vezette az esést. Ez oda vezetett, hogy az FTSE/JSE All Share index hétfőn 6,1%-ot esett. A Sibanye Stillwater Ltd., a Gold Fields Ltd. és az Anglogold Ashanti Plc bányavállalatok papírjai legalább 17%-ot zuhantak.

Európában ezt követően csak kisebb eséssel indult a nap, a magyar tőzsde azonban most az alulteljesítők között van.

Mit csinál a BÉT?

Mindeközben itthon negatív hangulatban indult a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a jelentősen leromlott nemzetközi befektetői hangulat miatt, pedig a BUX pénteken 941,17 pontos, 0,74 százalékos emelkedéssel 128.831,58 pontos történelmi csúcson zárt. Hétfőn 1,1 százalékos mínuszban kezdte a napot a BUX index:

az OTP 1,9,

a Mol 1,

a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékos mínuszban volt;

a Richter felülteljesít, 0,3 százalékos emelkedésben vannak a gyógyszergyártó részvényei.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek arról beszélt, a vezető hazai részvények közül az OTP árfolyamában 40.910-40.950 forint között húzódik erős ellenállás, míg 39.460 forintnál támasz. Pénteken az OTP-részvények ára 290 forinttal, 0,72 százalékkal 40 540 forintra nőtt, forgalmuk 24,8 milliárd forintot tett ki.

A Mol grafikonján 3900 forintnál fontos támasz látható, míg 4000 forintnál ellenállási szint. Pénteken a Mol 28 forinttal, 0,72 százalékkal 3930 forintra erősödött 4,4 milliárd forintos forgalomban.

A Richter a 10.700 forintos támasz felett tudott zárni, rövid távú ellenállás 10.870 forintnál látható, míg erősebb akadály 11.000-11.100 forint között. A Richter-papírok árfolyama pénteken 160 forinttal, 1,51 százalékkal 10.770 forintra erősödött, a részvények forgalma 4,3 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom árfolyamában 1979 forintnál fontos rövid távú támasz látható, ellenállási szintek 2025 forintnál, majd 2089 forintnál húzódnak. A Magyar Telekom árfolyama pénteken 28 forinttal, 1,42 százalékkal 1998 forintra emelkedett, forgalma 825,9 millió forint volt.