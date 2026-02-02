Szakadnak a tőzsdék, zuhan az arany és az ezüst ára Trump bejelentése után

Hétfőn is folytatódik a pénteken indult eladási hullám a világ tőzsdéin, ami azt követően kezdődött, hogy Donald Trump megnevezte a jelenlegi Fed-elnök Jerome Powell utódját Kevin Warsht. (Utóbbi az elnök embere, így megszűnhetnek a konfliktusok Trump és a jegybank között.)
Ázsiában és a kriptopiacon is esést láthatunk hétfő reggel, de különösen a nemesfémek festenek nagyon csúnyán:
- Az arany árfolyama már 8 százalékos mínuszban van hétfő reggel, de ennél nagyobb, több mint 10 százalékos esésben is állt már. A mostani eséssel közel egy hónapos mélypontra, január 8. óta nem látott szintre zuhant az árfolyam.
- Az ezüst árfolyama 12 százalékos esésben volt hétfő reggel, de ennél jóval nagyobb, 16 százalékos mínuszban is állt már a jegyzés. Ezzel egészen tavaly december 31-e óta nem látott szintre esett az árfolyam – írja a portfolio.hu.
A nemesfémek zuhanása mellett gyengülnek a vezető ázsiai tőzsdék is. A tokiói tőzsde Nikkei225 indexe 1,23 százalékos gyengüléssel, 52 669 ponton zárt. A részvények szélesebb körét felölelő Topix index 0,86 százalékkal csökkent. A térségben hétfőn az ausztrál tőzsde 1,02 százalék, a tajpeji 1,37 százalék, a szöuli pedig 5,26 százalék eséssel fejezte be a napot. A még nyitva tartó tőzsdék közül a sanghaji 2,30 százalék, a hongkongi pedig 3,13 százalék mínuszt jelzett, áll az MTI összesítésében.
Az ázsiai részvények összességében tavaly április eleje óta a legrosszabb kétnapos esést szenvedték el. A zuhanás mögött elemzők szerint az is állhat, hogy a befektetők attól tartanak: túlértékelték a mesterségesintelligencia-beruházásokat. A világszerte jellemző hétfői kockázatkerülő kereskedés átterjedt a kriptovalutákra is, a Bitcoin árfolyama rövid időre 75 ezer dollár alá is benézett.
A hétfői zuhanás különösen nagy volt a dél-afrikai részvények árfolyamában, ott 2020 márciusa óta a legnagyobb veszteség alakult ki. Itt nemcsak a nemesfémek, de a bányavállalatok részvényeinek zsugorodása is vezette az esést. Ez oda vezetett, hogy az FTSE/JSE All Share index hétfőn 6,1%-ot esett. A Sibanye Stillwater Ltd., a Gold Fields Ltd. és az Anglogold Ashanti Plc bányavállalatok papírjai legalább 17%-ot zuhantak.
Európában ezt követően csak kisebb eséssel indult a nap, a magyar tőzsde azonban most az alulteljesítők között van.
Mit csinál a BÉT?
Mindeközben itthon negatív hangulatban indult a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a jelentősen leromlott nemzetközi befektetői hangulat miatt, pedig a BUX pénteken 941,17 pontos, 0,74 százalékos emelkedéssel 128.831,58 pontos történelmi csúcson zárt. Hétfőn 1,1 százalékos mínuszban kezdte a napot a BUX index:
- az OTP 1,9,
- a Mol 1,
- a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékos mínuszban volt;
- a Richter felülteljesít, 0,3 százalékos emelkedésben vannak a gyógyszergyártó részvényei.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek arról beszélt, a vezető hazai részvények közül az OTP árfolyamában 40.910-40.950 forint között húzódik erős ellenállás, míg 39.460 forintnál támasz. Pénteken az OTP-részvények ára 290 forinttal, 0,72 százalékkal 40 540 forintra nőtt, forgalmuk 24,8 milliárd forintot tett ki.
A Mol grafikonján 3900 forintnál fontos támasz látható, míg 4000 forintnál ellenállási szint. Pénteken a Mol 28 forinttal, 0,72 százalékkal 3930 forintra erősödött 4,4 milliárd forintos forgalomban.
A Richter a 10.700 forintos támasz felett tudott zárni, rövid távú ellenállás 10.870 forintnál látható, míg erősebb akadály 11.000-11.100 forint között. A Richter-papírok árfolyama pénteken 160 forinttal, 1,51 százalékkal 10.770 forintra erősödött, a részvények forgalma 4,3 milliárd forintot ért el.
A Magyar Telekom árfolyamában 1979 forintnál fontos rövid távú támasz látható, ellenállási szintek 2025 forintnál, majd 2089 forintnál húzódnak. A Magyar Telekom árfolyama pénteken 28 forinttal, 1,42 százalékkal 1998 forintra emelkedett, forgalma 825,9 millió forint volt.