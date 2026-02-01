Mától jelentős változás élesedik a bankautomatáknál – az ingyenes készpénzfelvétel több mint egy évtizede meglévő, 150 ezer forintos limitje megduplázódik, így már havonta 300 ezer forintot is felvehetünk díjmentesen – írja vasárnapi cikkében a Bank360.

Mindez azt jelenti, hogy akik bankszámlára kapják a jövedelmüket, nyugdíjukat, ám mégis ragaszkodnak a készpénzhez, ezentúl az eddigi havi 150 ezer forint helyett már 300 ezer forintot tudnak majd teljesen ingyenesen felvenni a bankautomatákon keresztül.

A portál kiemeli, hogy ugyanakkor az ingyenes készpénzfelvételhez kapcsolódó egyéb szabályok nem változtak, azaz továbbra is személyenként és egy bankszámlán alkalmazható az ingyenes készpénzfelvétel. Az ügyfeleknek nyilatkozniuk kell, hogy melyik bankszámlán szeretnék érvényesíteni ezt a lehetőséget egy készpénzfelvételi nyilatkozat leadásával.

Amennyiben ezt a nyilatkozatot már korábban leadták, úgy nincs teendő, az eddigi 150 ezer forintos limit automatikusan megemelkedik a mai naptól.

Az az előírás sem változott, amely szerint az ingyenes készpénzfelvétel havonta két alkalommal érvényesíthető maximum a 300 ezer forint erejéig.

A Bank360 felidézi: a törvény által garantált ingyenes készpénzfelvételre napra pontosan tizenkét éve, 2014. február 1-je óta van lehetőség. Onnantól kezdve egészen mostanáig havonta két alkalommal, összesen maximum 150 ezer forintot lehetett ingyenesen készpénzt felvenni a belföldi bankautomatákból. Érdekesség, hogy az akkor átlagos havi öregségi nyugdíj összege mindössze 118 439 forint, míg az átlagos havi nettó átlagkereset 155 689 forint volt a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.