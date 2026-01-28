HVG: leállás a paksi atomerőműben, nagyobb a baj, mint gondolták

Január 8-án hajnalban a paksi atomerőmű jelentette a rendszerirányító felé, hogy idén a négy blokkja közül melyikkel, mikorra ütemezi az évi rendszeres nagy karbantartást és üzemanyag-feltöltést. Megjelölte azt a jellemzően 4-5 hetet, amikor az adott reaktort leállítják, átvizsgálják, a tervezett alkatrészcseréket és javításokat elvégzik, és az új üzemanyagrudakkal a következő 15 hónapos üzemanyagciklusra előkészítik az egységet – olvasható a lapban.

Az Insider Information adatközlő oldal bejegyzései alapján nyomon követhető volt, hogy a Paks-1, a Paks-2, és a Paks-4 blokkok mikor készülnek leállásra.

A Paks-3 egység e felsorolásból kimaradt, mivel ez a reaktor és a két generátora körüli nukleáris ipari ökoszisztéma ekkor még épp csak visszatért a termelő üzemmódba. Ez ekkor már nem volt igaz, mert bár a Paks-3 2025. november 14. és december 15. között letudta – ahogyan az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) ekkor közölte: – “a fűtőelemek üzemszerű átrakásával összekötött, tervszerű, ciklikus karbantartási, ellenőrzési és javítási tevékenységeket”, de a blokkban az év végén váratlan dolog történt.

Mi történt a hármas blokkal?

Az 500 megawattos (MW) teljesítményre két egyforma teljesítményű generátoron keresztül képes Paks-3 2025. december 29-én előbb 100 MW kapacitás veszett el, majd két nappal később az egyik generátort (gép_5) teljesen ki kellett vonni a munkából.

Amikor a három blokk 2026-ra tervezett karbantartási dátumait rögzítették, a gép_5 már több mint egy hete állt, Paks-3 pedig fél gőzzel üzemelt. A dolgot nem így tervezték: amikor december 31-én a rendszerirányítás felé is jelentették az előre nem tervezett leállást és javítást,

Pakson úgy számoltak, hogy január 6-án délelőttre a problémára találnak megoldást, de nem így lett.

Január 5-én csúsztattak a céldátumon egy hetet, a január 12-én, 0:00 órára tolt határidő közeledtével ezt előbb február 13-ra, majd január 16-án március 1-re módosították, e hét szerdán pedig már március 5-éről írtak.

A javítások záró időpontja a termelésbe visszatérés lehetséges kezdeti időpontját is jelentik – és mint ilyen, elsősorban a hálózati operátor számára kiemelt értékű jelzések. Ám az időpontok ismételt felülírásaiból az is valószínűsíthető, hogy

a Paks-3 egység egyik áramtermelői körében jelentkező, majd feltárt és orvosolni próbált hiba vagy probléma súlyosabb, illetve összetettebb, mint ahogyan azt eredetileg, majd lépésről lépésre haladva feltételezték.

A lap szerint annál komolyabb a baj, mint ahogyan azt az MVM Paks Zrt. kommunikálta: a szűkszavú közleményekből december 29-én csak azt lehetett megtudni, hogy éjszaka, 22:30-kor a Paks 3-as blokkjának egyik villamos berendezése meghibásodott, majd a december 31-re visszadátumozott jelentésből pedig azt, hogy 2026. január 1-én hajnalban további leterhelés történt, így a hármas blokk termelésének felét (244 MW) veszítette el amiatt, hogy a kettőből az egyik áramtermelő generátort kellett leállítani és elkezdeni szerelni.

