energiagázszámlamvmrezsicsökkentés
Gazdaság

Rezsistop: Mészáros Lőrincre is lecsaphat a kormány, de a számlát végül a fogyasztók állják

Kummer János (Illusztráció)
admin K. Kiss Gergely
2026. 01. 26. 15:16
Kummer János (Illusztráció)
A januári rezsistop keretében az állam valamilyen formában átvállalja a lakosság megugró energiaköltségeit. A kormányzat megpendítette, hogy a rezsiszámlák pluszterheinek kifizetésében a téli hidegen jól kereső energiakereskedők is részt vehetnek. Ezt a szektort azonban már most több olyan nagymértékű adó vagy díj sújtja, mely beépül a végfogyasztói árakba – ezek közé tartozik a Szijjártó Péter által 2022-ben kötött, horribilis árú egyszeri orosz gázvásárlási ügylet költségmegtérítése is.

Szélesebb tömegeket érintő problémává terebélyesedett a nagy hideg miatt hirtelen megugró lakossági fűtésszámlák ügye, így Orbán Viktor kormányfő január 21-én elérkezettnek látta az időt, hogy az állam beavatkozzon.

A váratlanul magas rezsiköltségeket még egy 2022-es kormánydöntés alapozta meg. Akkor a kabinet az energia-válsághelyzetre hivatkozva a gáz árát az 1729 köbméter/éves limitnél kijelölt átlagfogyasztás felett köbméterenként 747 forintra emelte a 102 forintos rezsicsökkentett árszintről. (A sávok tavaly októbertől 100, illetve 767,2 forintra módosultak.) Onnantól kezdve az a lakossági fogyasztó, aki túllépi a limitet, az elsődleges tarifához képest több mint hétszeres árat fizet az elfogyasztott földgáz után. A kormány magyarázata szerint ezzel a túlfogyasztóknak a mindenkori versenypiaci költségeket tükröző árat kell megfizetni. A gázszámlák rezsidobozában ehhez a 767 forinthoz viszonyítva számolják, hogy a rezsicsökkentett díj nélkül mennyi lett volna a fogyasztó fizetési kötelezettsége az elszámolt időszakban.

Csakhogy ez az árszint nem a mindenkori, hanem csak az orosz nyomásgyakorlás miatt csúcsra futott európai gázárrobbanás költségeit tükrözte, később azonban e méregdrága szinten befagyasztott tarifa végletesen elszakadt a piaci áraktól. (Ehhez hasonlóan az áram esetében is meghatároztak egy „lakossági piaci árat”, amely szintén jelentős, bár kevésbé drámai megugrást tükröz.)

A 747 forint/köbméteres „versenypiaci költségeket tükröző” lakossági gázár körülbelül 150 euró/megawattóra (MWh) árnak felel meg, miközben az Európában irányadó holland gáztőzsdén (TTF) jelenleg 40 euró környékén mozognak az árak.

Vagyis az átlagfogyasztás fölé csúszó lakossági fogyasztók közel a négyszeresét fizetik a tényleges piaci árnak.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Meggyilkolta az élettársát egy férfi, majd bement a rendőrségre
Elővette a nemi szervét a villamoson, majd odatolta egy nő kezéhez
„Miniszter úr, az események időbeli sorrendje egyértelmű” – Orbán Anita üzent Szijjártó Péternek
Megszólalt a romaügyi államtitkár Lázár János „cigányozós” beszédéről
Rendkívüli haláleset történt a Szent Imre Kórházban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik