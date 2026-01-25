Kamionblokád jön a magyar-szerb határon

A szerbiai, bosznia-hercegovinai és montenegrói fuvarozók szövetsége 2026. január 26-án lezárja a schengeni országokkal közös határain lévő valamennyi határátkelőhelyen a teherforgalmi sávokat. A demonstráció hétfőn 12 órától kezdődik és határozatlan ideig tart – írja a police.hu. A magyar-szerb határon Röszke, Tompa, Hercegszántó teherforgalmi átkelőhelyei érintettek a be- és a kilépő forgalomnál is.

A rendőrség a határzónák túlterhelésének és a járművek feltorlódásának elkerülése érdekében a szállítmányozóknak alternatív útvonalak igénybevételét javasolják.

Azt írták: a teherautók az M5-ös autópályáról térjenek le az M43-asra, haladjanak Románia irányába a Csanádpalota (Nagylak II.) autópálya-határátkelőhelyen keresztül. Az M4-es autóúton a román határ felé használják a Nagykereki (Bors II.) határátkelőhelyet. Az M6-os autópályáról tilos a szerb határ felé letérni. Az érintett járművek haladjanak tovább Horvátország irányába, vegyék igénybe a horvát tranzitútvonalakat.

Érdemes előre tervezni!

A rendőrség arra kéri a járművezetőket, ne közelítsék meg közvetlenül a lezárt határszakaszokat. Várakozás céljából az M1-es, az M0-s, az M5-ös és az M6-os autópályák mentén található nagy befogadóképességű kamionparkolókat használják. Ajánlott már a nyugati határnál (Hegyeshalom/Rajka) megkezdeni a pihenők megtervezését, a belsőbb útszakaszokon szabad várakozóhelyeket keresni.

A leállósávban történő várakozás szigorúan tilos és életveszélyes. A rendőrség a szabálytalanul várakozókkal szemben intézkedni fog. A demonstráció időtartamának bizonytalansága miatt gondoskodni kell elegendő üzemanyagról, élelemről és ivóvízről. Azt kérik, indulás előtt ellenőrizzék az aktuális helyzetet a Rendőrség Határinfó oldalán, figyeljék az autópályák feletti elhelyezett digitális forgalomtájékoztató táblákat.