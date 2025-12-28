Durva számlát kaphat a fagyok után, ha elmulasztja ezt a lépést

Különösen fontos a vízmérők és vízvezetékek megfelelő védelme a fagykárok ellen, mivel a jogszabályok értelmében az ebből eredő költségek a felhasználókat terhelik – írja a Pénzcentrum.

Ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, az év utolsó napjaira az Észak-atlanti áramlás (AMOC) átmeneti lassulása várható, amely hatása erős északi szelekkel, sebesen érkezik. Száraz, hideg levegő tódul térségünkbe a sarkvidékről, és bár havazásra nem látszik esély, a -2, -8 fokos éjszakák és 0 fok körüli nappali csúcsok az átlagnál hidegebb, szeles téli időt hoznak szilveszter környékére. A hideg időben természetes, hogy csavarunk egyet a termosztáton, kapcsolunk a klímán vagy dobunk még egy fát a tűzre, a megnövekedett energiaszámlák mellett viszont egyéb fájdalmas plusz költségünk is keletkezhet.

Megelőző intézkedések

A zord időjárás jelentős károkat okozhat a talajban vagy fűtetlen pincékben elhelyezett vízmérőkben. Még a mínuszok előtt ajánlott elvégezni a vízvezetékek és mérőberendezések téliesítését.

A nem lakott ingatlanoknál víztelenítsük a vízhálózatot és a mérőket, valamint szigeteljük le a vízmérőaknát. Ellenőrizzük rendszeresen az ingatlant, hogy időben észlelhessük az esetleges károkat.

A lakott ingatlanoknál is elengedhetetlen a vízmérőakna szigetelése, és a kevésbé védett helyeken, például pincében vagy falon kívül futó vezetékszakaszokat védjük szigetelőanyaggal.

Ha enyhült az idő, ellenőrizzük a vízmérő állapotát.

A lap szerint csőtörésre utalhat, ha a vízmérő csillagkereke akkor is forog, amikor nincs vízhasználat, ha a vízmérő üvege megrepedt, a számlálószerkezet deformálódott, vagy ha nincs vízellátás a lakásban. Emlékeztetnek, hogy a fagykárok megelőzése érdekében ellenőrizzük a vízmérőakna fedelének megfelelő záródását, a sérült fedőlapokat cseréljük ki, az aknát és a vízmérőt szigeteljük nikecellel vagy más szigetelőanyaggal. Pincében elhelyezett vízmérők esetén ügyeljünk a pinceablak épségére és szigetelésére. Ha észlelnénk valamilyen hibát, értesíteni kell a szolgáltatót a vízdíjszámlán található hibabejelentő számon.

Sok tízezer forintba kerülhet a kár

A megelőző intézkedések elmulasztása anyagi terheket róhat a fogyasztókra, hiszen a fagykárok következtében elfolyt víz díját, a mérőcsere költségeit és a tönkrement vízmérő árát a felhasználónak kell állnia. A szolgáltatási pont utáni hálózaton keletkezett vízelfolyás költsége minden esetben a felhasználót terheli, mivel a saját birtokában lévő hálózat meghibásodásáról van szó.

A vízmérő fagyvédelmével jelentős költségeket takaríthatunk meg: elkerülhetjük az elfolyt víz árát, az új vízmérő beszerzési és beszerelési költségét (amely korábbi adataink szerint 20 mm átfolyási átmérőig 16 878 Ft), az üzembe helyezés díját (amely szintén korábbi értesüléseink szerint munkaidőben 18 857 Ft, 15 óra után 22 612 Ft, szombaton 23 506 Ft), valamint a 4 237 Ft-os regisztrációs díjat. Emellett megtakaríthatjuk a vízmérő hitelesítésének költségét és a vezeték elfagyása esetén a felújítás árát is

– szedte össze a Pénzcentrum.