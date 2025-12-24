Telex: Még a választások előtt kiderülhet, ki építheti meg a ferihegyi gyorsavasutat

Január legelején írhatja ki a magyar állam a reptéri gyorsvasút építésére a koncessziót – tudta meg a Telex. A lap háttérbeszélgetések alapján azt írja, a részvételi jelentkezésre egyhónapos határidő várható, ami után a folyamatot irányító Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a három legjobb ajánlatot tevő céggel vagy konzorciummal kezdené meg a céltárgyalásokat. Vagy a 2026-os választások előtt, vagy közvetlenül utána születhet döntés.

A Telex a projekten dolgozó hazai állami intézmények munkájára rálátó forrásai szerint attól nem tart az előkészítő csapat, hogy bármilyen választási eredmény alapjaiban változtatná meg a projektet.

Ez ugyanis egy, már a Kádár-korszakban elhatározott, azóta is húzódó fejlesztés, ami minden nagy világvárosban szükséges, és most végre meg is valósulhat. Ráadásul – véleményük szerint – úgy, hogy állami pénzbe eleinte nem fáj az egész, aligha ágál majd bármilyen politikai erő ellene.

A Telex azt is írja, hogy olyan forgatókönyvről is szó van, amelyben még nem teljesen kizárt, hogy az állam végül mégis rak pénzt a fejlesztésbe.