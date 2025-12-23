Kiderült, mekkora havi törlesztőt vállalnak be az Otthon Start igénylőit

Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról, ez idő alatt 500 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a bankok, írja a bankmonitor.hu.

Az Otthon Start keretében átlagosan 34 millió forint összegű hitelt vesznek fel, az átlagos futamidő 21,5 év. 3%-os éves kamat mellett ez azt jelenti, hogy az igénylők átlagosan 178.979 forint törlesztőt vállalnak be. Az Otthon Start hitelt igénylők átlagos életkora 34 év, az igénylők 80 százaléka 40 év alatti.

Ehhez képest 2025 augusztusában a használt lakásvásárlási célú piaci lakáshitelekből átlagosan 19,8 millió forintot vettek fel a magyarok, az átlagos futamidő 19,4 év volt. Évi 7 százalékos kamatot feltételezve az adósok által bevállalt átlagos törlesztőrészlet 155.701 forint.

Vagyis a lap számításai szerint durván 14,95 százalékkal magasabb törlesztőt vállalnak be az Otthon Start-igénylők, mint a korábbi használtlakás-vásárlási célra igénylő adósok.