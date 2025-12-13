Sokba kerülhet, ha nem figyel: szombaton országszerte fizetős lesz a parkolás

December 13-án szombaton nem érdemes a hétvégi rutin szerint parkolni, ugyanis ez a nap munkanapnak számít – december 24-i helyett pihenőnap miatt.

A fizetős parkolási övezetekben tehát december 13-án épp úgy fizetni kell a parkolásért, mint bármelyik hétköznapon.

Aki erre nincs tekintettel, annak komoly pótdíjfizetési kötelezettséggel kell számolnia. A parkolási pótdíjak Magyarországon különböző településeken és várakozási zónákban eltérőek lehetnek, de érdemes tudni, hogy 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszeresét fizethetjük pótdíj gyanánt, így néhány ezer forinttól egészen hetvenezer forintig is terjedhet a büntetés összege, személy- és tehergépkocsik esetében is.

A most szombati lesz a 2025-ös év utolsó áthelyezett munkanapja. A következő ledolgozós szombat 2026 január 10-én lesz, amit a január 2-i pénteki pihenőnapért cserébe kell ledolgoznunk.

2026-ban összesen három áthelyezett pihenőnap és szintén három szombati munkanap lesz a hosszú hétvégék megnyújtása érdekében. Erről részletesen itt írtunk.