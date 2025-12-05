Rejtélyes nyugdíjkérdés: mi történik, ha egy Nők40-es nyugdíjas megözvegyül?

A Nyugdíjas Parlament november 28-ai ülésén, az Országházban több férfi felszólaló is szóvá tette, hogy azok a nők, akik Nők40-es nyugdíjjal mennek el nyugdíjba, megözvegyülésük esetén csak ideiglenesen kaphatnak özvegyi nyugdíjat. Illetve, hogy amíg nem töltik be 65. életévüket, addig nem kaphatják meg a végleges özvegyi nyugdíjat. A felszólalók ezt méltánytalannak érezték, mondván, a Nők40 teljes jogú öregségi nyugdíjnak számít. És innen közelítve nem értették, miért nem illetik meg ugyanazok a jogok a megözvegyült Nők40-es nyugdíjast, mint a többi özveggyé vált nyugdíjast.

Farkas András nyugdíjszakértőt kérdeztük arról, hogy valóban így van-e, és ha igen, mi az oka ennek a rejtélyes nyugdíjszabálynak. Válaszában először is megerősítette a 24.hu-nak, hogy valóban ez a szabály, a Nők40-es nyugdíjas csak ideiglenesen kaphat özvegyi nyugdíjat,amíg be nem tölti a 65. életévét, vagyis nem lesz „sima nyugdíjas”, majd azt is kifejtette, mi ennek az oka.

Így jár az ideiglenes özvegyi nyugdíj

Mint Farkas András írta, az ideiglenes özvegyi nyugdíj főszabály szerint a halálesettől számított egy évig jár jár.Ez érvényes mindenkire, ha meghal a férje/élettársa, azaz vonatkozik a Nők40-ben részesülő feleségre/élettársra és mindenki másra is, aki feleség/élettárs és megfelel az özvegyi nyugdíj feltételeinek.

Két kivétel van, amikor egy évnél tovább jár a juttatás. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult, másfél évesnél fiatalabb gyermeket eltartó özvegynek az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig jár. Fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén pedig az ideiglenes özvegyi nyugdíj azonos feltétellel a gyermek harmadik születésnapjáig folyósítható.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj mindig 60 százalékos, ami azt jelenti, hogy

annak a nyugdíjnak a 60 százaléka jár, amely az elhunyt férjet/élettársat megillette, ha már nyugdíjas volt, vagy

megillette volna, ha még nem volt nyugdíjas.

Az özvegyi nyugdíj feléledése

Ezt követően három esetben éledhet fel az özvegyi nyugdíj (ez a hivatalos neve: az özvegyi nyugdíj feléledése). Akkor, ha az özvegy a házastárs/élettárs halálának időpontjában vagy az azt követő 10 évben

betölti a haláleset időpontjában rá irányadó nyugdíjkorhatárt (amely jelenleg 65 év – ez a rendelkezés zárja ki, hogy a Nők40 önmagában feléledési ok lehessen), vagy

megváltozott munkaképességű vagy azzá válik legfeljebb 50 százalékos egészségi állapottal, vagy

az elhunyt házastárs/élettárs jogán árvaellátásra jogosult (két gyermekről gondoskodik vagy egy súlyosan fogyatékos gyermekről gondoskodik).

A feléledő özvegyi nyugdíj lehet 60 vagy 30 százalékos is, az alábbiak szerint.

Az özvegyi nyugdíj 60 százalékos, ha

a feléledés oka a nyugdíjkorhatár betöltése vagy

a megváltozott munkaképességűvé válás, és

az özvegy nem részesül saját jogú nyugellátásban (ilyen a Nők40 is), rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban.

Ha részesül valamelyik itt felsorolt ellátásban az özvegy, akkor az özvegyi nyugdíj 30 százalékos mértékű lesz, vagy azzá válik. Ezen kívül még 30 százalékos az özvegyi nyugdíj akkor is, ha árvaellátásra tekintettel éled fel.

Farkas András arra is kitért válaszában, hogy az özvegyi nyugdíj szabályozása idején a Nők40 még nem létezett, ezért nem is vehették figyelembe a feléledési okok között.

Mindenesetre szerinte

kétélű fegyver lenne, ha sikerülne a Nők40-et is belobbizni a feléledési okok közé, mert akkor azok a nők, akik nem szereztek ilyen nyugdíjra jogosultságot vagy nem akarják igénybe venni a Nők40-et, méltánytalan hátrányba kerülnének.

Hozzátette, a Nők40 eleve egy kedvezmény, amely egy özvegyi nyugdíjra vonatkozó újabb kedvezményt vonna magával. Ezt, úgy véli, sokan tartanák méltánytalannak.

