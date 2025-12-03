Figyelmeztetést adott ki a Netflix, minden felhasználó érintett

A Netflix nevében küldött, fizetési felszólításnak álcázott e-maillel próbálnak csalók adatot halászni a gyanútlan felhasználóktól. A levél tartalma szerint a „szolgáltatás folytatásához azonnali frissítés szükséges”, ellenkező esetben „a hozzáférés felfüggesztésre kerül”.

A Netflix nevében terjedő adathalász e-mailek általában azt állítják, hogy problémák vannak a fiókkal vagy a fizetéssel, és egy linkre irányítanak további adatokért.

Ezek az e-mailek hamis, de megtévesztően valósághű bejelentkezési oldalakra irányítanak, hogy megszerezzék a bejelentkezési és banki információkat

– írja az infostart.hu.

A streamingszolgáltató ügyfélszolgálatán felhívja a figyelmet arra, hogy ha e-mail vagy SMS érkezik a Netflix-fiókhoz tartozó e-mail-cím, telefonszám, jelszó vagy fizetési mód megadásával, az valószínűleg nem az amerikai vállalattól érkezett.

A Netflix soha nem kéri, hogy e-mailben vagy szöveges üzenetben ossza meg a felhasználó a személyes adataidat. Sem a hitelkártya-, sem a bankkártyaadatokat. Azt kérik, hogy senki ne kattintson rá az érkező hivatkozásokra és ne válaszoljon a levelekre.