Csapást mértek a Barátság-vezetékre, megszólalt Orbán Viktor

Ukrajna támadást hajtott végre az oroszországi Tambov térségén áthaladó Barátság-kőolajvezeték ellen. Az értesülést az ukrán katonai hírszerzés (GUR) egyik forrása közölte a Reuters hírügynökséggel szerdán – idézi a portfolio.hu.

Azt közölték, hogy a robbanást okozó szerkezetet távolról hozták működésbe, és további gyújtóanyagokat is tartalmazott a tűz erősítése érdekében. A környékbeliek arról számoltak be, hogy erős dörgés hallatszott a Kazinszkije Viszelki térségében, amelyet fényes villanások kísértek az égen.

Orbán Viktor Facebook-oldalán reagált a hadicselekményre:

Egyeztettem a Mol vezetőivel. A mai ukrán támadás ellenére a Barátság kőolajvezeték Magyarország irányában zavartalanul üzemel. Magyarország kőolajellátása biztonságban van

– írta a miniszterelnök.

Ez már az ötödik ukrán támadás a vezeték ellen, amely orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

Utoljára szeptember végén történt hasonló esetről, amikor ukrán drónok megrongáltak egy olajszivattyú-állomást a Barátság kőolajvezetéken az oroszországi Csuvasföldön, a Volga folyó mentén, de csupán minimális károkat okoztak.

Az Erste Bank szeptemberben leminősítette a Mol részvényeit. Az indoklásban azt írták: „A véget nem érő orosz-ukrán háború, az ukrán hadsereg hatékonyabb támadásai az orosz kritikus infrastruktúra ellen, illetve az EU és az Egyesült Államok erőfeszítései, hogy leválasszák a tagállamokat az orosz energiahordozókról mind afelé mutatnak, hogy a MOL csoport rákényszerülhet, hogy ne a Barátság-vezetéken keresztül vegyen a jövőben orosz nyersanyagot.”

A befektetési szolgáltató szerint a Mol-csoport még nincs teljesen felkészülve erre a forgatókönyvre, az orosz kőolajellátás hirtelen leállása az éves EBITDA 10-20%-át kitevő negatív hatással lenne.

A Mol ugyanakkor még jelentősen növelte is Magyarország orosz nyersolajnak való kitettségét az ukrajnai orosz invázió előtti helyzethez képest, egész pontosan 61%-ról 2024-re 86%-ra.