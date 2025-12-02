GDP: a járműgyártás és a mezőgazdaság is nagyot fékezett

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 III. negyedévében a nyers adatok, illetve a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6 százalékkal lett magasabb, mint az előző év azonos időszaki – írta a KSH második becslésében (az első becslésben is ennyi szerepelt).

GDP – termelési oldal

Ezen belül termelési oldalról az építőipar hozzáadott értéke 2,6 százalékkal lett nagyobb az előző év azonos időszakinál. Az ipar teljesítménye 1,7 százalékkal lett kisebb, azon belül a feldolgozóiparé 0,8 százalékkal csökkent. A feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mértékben a közúti jármű gyártása járult hozzá a teljesítmény szűküléséhez, illetve a számítógép, elektronikai és optikai termék gyártása fékezte leginkább az ipar visszaesését. A mezőgazdaság hozzáadott értéke 6,2 százalékkal múlta alul az előző év azonos időszakit.

A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 1,5 százalékkal emelkedett. A legnagyobb növekedés (3,8%) a pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban következett be. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 3,0, a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység, valamint az oktatás hozzáadott értéke egyaránt 2,9 százalékkal bővült. A kereskedelem teljesítménye 2,6, a humánegészségügyi, szociális ellátásé 2,3, az információ, kommunikációé 1,7 százalékkal emelkedett. A szállítás, raktározás ág hozzáadott értéke 0,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A művészet, szabadidő, egyéb szolgáltatások teljesítménye 0,1, az ingatlanügyleteké 0,3, a közigazgatásé 0,6 százalékkal csökkent.

A bruttó hazai termék 2025. III. negyedévi 0,6 százalékos növekedéséhez legnagyobb mértékben a szolgáltatások teljesítménye járult hozzá pozitívan (0,9 százalékponttal), azon belül leginkább a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység és a kereskedelem ágak (egyaránt 0,2 százalékponttal). Az építőipar teljesítménye 0,1 százalékponttal segítette a növekedést, míg az iparé 0,3, a mezőgazdaságé 0,2 százalékponttal mérsékelte a nemzetgazdaság teljesítményét. A termékadók és -támogatások egyenlege 0,1 százalékponttal emelte a GDP volumenét – írta a KSH friss jelentésében.

GDP – felhasználási oldal

Felhasználási oldalról a háztartások tényleges fogyasztása 1,9 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. A tényleges fogyasztás összetevői között legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 2,6 százalékkal emelkedett. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 3,2 százalékkal nagyobb lett. A hazai fogyasztási kiadások volumene minden csoportban nőtt: a tartós termékek esetében 8,2, a féltartósok esetében 4,1, a nem tartósok esetében 2,3, a szolgáltatások esetében 2,6 százalékkal.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 1,6 százalékkal, a közösségi fogyasztásé 6,3 százalékkal alacsonyabb lett. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 1,0 százalékkal nőtt. A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 0,6 százalékkal emelkedett.

A bruttó állóeszköz-felhalmozás a III. negyedévben 3,0 százalékkal alulmúlta az előző év azonos időszakit. Az építési beruházások volumene mérséklődött, míg a gép- és berendezésberuházásoké emelkedett. A bruttó felhalmozás 11,5 százalékkal nagyobb lett az előző év azonos időszakához mérten. A fogyasztási és a felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás a III. negyedévben összességében 3,9 százalékkal bővült.

GDP – időszakok

Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye stagnált. 2025 I–III. negyedévében a GDP a nyers adatok esetében 0,3 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,2 százalékkal felülmúlta a 2024 azonos időszakit. (Ezek az adatok sem változtak az első becsléshez képest.)