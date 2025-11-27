biggeorgembh bankmészáros lőrincotthon centrum
Mészáros Lőrinc MBH-ja ennyiért vehette meg az Otthon Centrumot

Szajki Bálint / 24.hu
2025. 11. 27. 10:57
MBH Bank – illusztráció

A Forbes becslése szerint a Mészáros Lőrinchez fő érdekeltségébe tartozó MBH Bank 20 milliárd forintért vásárolhatta meg az Otthon Centrumot a Biggeorge-csoporttól, így az árazás alapján jó üzletet köthetett utóbbi tulajdonosa, Nagygyörgy Tibor.

Az Otthon Centrum hálózaton keresztül évente nagyjából kilencezer tranzakció zajlik, ami körülbelül a lakáspiac 6,7 százaléka. Az Otthon Centrum hitelközvetítési szolgáltatást is végez.

A portál szerint a felvásárlás globális trendbe illik, ugyanis a bankok a hagyományos pénzügyi szolgáltatások mellett összetettebb vállalati ökoszisztémákat építenek, és egyre többfajta szolgáltatásokat kínálnak.

Az MBH az Otthon Centrum megvásárlásának bejelentésekor is hangsúlyozta, a stratégiájukban hasonló szerepe volt a Fundamenta Lakáskassza 2024-es megvételének is.

