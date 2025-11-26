bankbankadóextraprofitadóotthon start
Mit lépnek a bankok, miután a kormány az extraadóval visszaveszi tőlük, amit az Otthon Starttal kaptak?

Varga Jennifer / 24.hu
admin K. Kiss Gergely
2025. 11. 26. 05:55
Varga Jennifer / 24.hu
Megtehetik-e a bankok, hogy a plusz költségeiket áthárítják az ügyfeleikre azt követően, hogy a kormány brutálisan megemelte a rájuk szabott extraadót? A helyzet nagyon más, mint akárcsak egy évvel ezelőtt volt – nemcsak a díjstopok, hanem a választási pénzeső miatt is.

A bankokra és a pénzügyi vállalkozásokra kivetett extraprofitadó jelentősen megemelkedik 2026-tól. A közhiedelemmel ellentétben tehát nem a 2010 óta létező „bankadót”, vagyis a pénzügyi szervezetek különadóját növeli meg a kabinet, hanem a 2022-ben bevezetett extraprofitadót, amellyel annak idején a „háborús inflációra” hivatkozva sújtották a vállalkozásokat.

A bankokra kivetett extraadó kulcsát jövőre

  • 20 milliárd forintos adóalapig a jelenlegi 7-ről 10 százalékra,
  • 20 milliárdos adóalap felett 18-ról 30 százalékra emelik meg.

Vagyis elsősorban a nagyobb pénzintézetek terhe emelkedik jelentősen. Emellett a kormány szűkíti az állampapír-vásárláshoz kötött adókedvezményt is, így a levonható rész 50-ről 30 százalékra apadna.

Összességében a kormány arról döntött, hogy megduplázza a banki extraadó bevételeit: a májusi költségvetési tervek szerint mintegy 160–170 milliárd forintot szedtek volna be az ágazattól, ehelyett most már körülbelül 340–350 milliárd forintnyi bevételt várnak. A pénzügyi vállalkozásokkal együtt – ilyen például a Revolut és a Wise – a tervezett 180 helyett 370 milliárd körül alakulhat a büdzsé plusz bevétele 2026-ban.

A pénz egy részének már helyet is talált a kormány: Orbán Viktor bejelentette, hogy a 11 pontos akcióterv esetében, a 80–90 milliárd forintos költségű vállalkozói adócsökkentés forrása a megemelt banki adó lesz.

Valóban nem számítottak erre a bankok?

