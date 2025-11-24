Felfüggesztik a nyugdíjasok kedvezményét egyes budapesti fürdőkben

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) tájékoztatása szerint 2025. december 20. és 2026. január 6. között, az ünnepi időszak kiemelten forgalmas napjain, a Lukács Fürdőben és a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdőben nem lesz lehetőség nyugdíjas kedvezmények igénybevételére. Az intézkedés célja, hogy a fürdők telítettsége mellett biztosítani tudják a zavartalan működést és a vendégek biztonságát – idézi a Pénzcentrum.

A III. kerület hivatalos oldalán és a rendőrség közösségi felületén is megjelent figyelmeztetés szerint az időszakban sem a kerületi utalványok, sem az általános nyugdíjas kedvezmények nem érvényesíthetők.

A BGYH közleménye hangsúlyozza: a korlátozás ideiglenes, és kizárólag az ünnepi időszakra vonatkozik. Január 6. után a megszokott kedvezmények visszaállnak, így a nyugdíjas vendégek ismét élhetnek a támogatott belépési lehetőségekkel.

A fürdők telítettsége az elmúlt években rendszeresen elérte a maximumot az év végi időszakban, különösen a karácsonyi és újévi napokon.

A BGYH szerint a mostani intézkedés megelőző jellegű, és a vendégélmény megőrzését szolgálja.

Változások a fürdők nyitvatartásában

A Gellért fürdő felújítás miatti bezárása átrendezte a budapesti fürdők működését – írja a Magyar Nemzet. A Rudas fürdőben november 18-tól új, a vendégekkel egyeztetett nyitvatartás lépett életbe. Minden héten egy-egy teljes kötényes nap is rendelkezésre áll a Rudas fürdőben a női, illetve a férfivendégek részére. A kötényes törökfürdés kedvelőinek heti két napot biztosítanak: kedden női, szerdán férfinap lesz. A hétfő, csütörtök és péntek délelőtti időszakban továbbra is külön fürdőzés marad, 11 óra után viszont koedukált rendszerben üzemel a fürdő, ahogy hétvégén is. Az ünnepi időszakban, december 15. és január 6. között a Rudas minden nap koedukált lesz.

December elejétől a Rudas veszi át a Gellért helyét a hosszabbított nyitvatartás esetében is. A Rudasban megmarad a sok éve kedvelt pénteki éjszakai fürdőzés este 10 és hajnali 3 óra között, szombaton pedig 22 óráig lehet fürdőzni.

A változások – miként jelezték – árhatással is járnak: a BGYH Zrt. 2026 januárjától ezerforintos jegyáremelést vezet be a Rudas komplex és törökfürdő belépőinél, vagyis a komplex szolgáltatás esetén

hétfőtől csütörtökig az eddigi 11 ezer helyett 12 ezerért,

péntektől vasárnapig 14 ezer helyett 15 ezerért,

a törökfürdőbe pedig hétezer helyett nyolcezerért válthatnak belépőt a vendégek.

A társaság ezzel kívánja ellensúlyozni a nem koedukált napok miatti árbevétel-kiesést.