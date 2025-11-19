sikkasztássajóbábonyközös képviselőítélet
Gazdaság

Elítélték a közös képviselőt, aki “lenyelte” a lakóktól beszedett vízdíjat

admin Kolontár Krisztián
2025. 11. 19. 14:05

Felfüggesztett szabadságveszésre ítélte a Miskolci Járásbíróság azt a nőt, aki közel ötmillió forintot sikkasztott egy sajóbábonyi társasház közös képviselőjeként.

A Miskolci Törvényszék közleménye szerint a nő 2009 és 2021 között látta el a társasház közös képviseletét. A társasház pénzügyeinek kezelése céljából bankszámlát nyitott a saját nevére.

A terhelt havonta beszedte a lakóktól a közös költséget és az egyes almérők alapján számított vízdíjat. Az ő feladata volt a szolgáltatók felé kiegyenlíteni a számlákat és rendezni a karbantartási költségeket.

A közös képviselő 2019 júniusától kezdődően nem fizette a számlákat a vízműszolgáltató felé, de a lakóktól ugyanúgy bevasalta a vízdíjat. A bankszámlán kezelt pénzösszegeket azonban a saját céljaira – vásárlásaira, tartozásaira – fordította. Cselekményével közel ötmillió forint kárt okozott összesen a társasháznak.

A bíróság két év szabadságvesztésre ítélte a nőt nagyobb értékre, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntette miatt, de a büntetését három év próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet nem jogerős.

