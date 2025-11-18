bankMészáros Lőrincállami tulajdonmbh
Csökkenti a részesedését az állam az MBH bankban

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2025. 11. 18. 12:33
Szajki Bálint / 24.hu

Húszról tizenöt százalékra csökkentette tulajdonrészét az MBH bankban a magyar állam, írja a hvg.hu. Az ötszázalékos tulajdonrészt megtestesítő részvények az MBH Bank Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) Szervezet és a Corvinus BHG Vagyonkezelő Zrt. közötti adásvétel keretében, tőzsdén kívüli ügyletként cseréltek gazdát, 42,1 milliárd forint értékben.

Azt már korábban megírtuk, hogy a Matolcsy Ádám köréhez tartozó Száraz István is megszüntette érdekeltségét a bankban, mely a magyar állami mostani lépésével immár hatvan százalékban Mészáros Lőrinc tulajdona.

