Húszról tizenöt százalékra csökkentette tulajdonrészét az MBH bankban a magyar állam, írja a hvg.hu. Az ötszázalékos tulajdonrészt megtestesítő részvények az MBH Bank Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) Szervezet és a Corvinus BHG Vagyonkezelő Zrt. közötti adásvétel keretében, tőzsdén kívüli ügyletként cseréltek gazdát, 42,1 milliárd forint értékben.

Azt már korábban megírtuk, hogy a Matolcsy Ádám köréhez tartozó Száraz István is megszüntette érdekeltségét a bankban, mely a magyar állami mostani lépésével immár hatvan százalékban Mészáros Lőrinc tulajdona.