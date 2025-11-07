balásy gyulapropagandarogán antal
Gazdaság

Propagandára megy el a kormány kommunikációs kiadásainak 90 százaléka

24.hu
admin Papp Atilla
2025. 11. 07. 10:34
24.hu

Újabb 75 milliárd forint értékű keretmegállapodást kötött Rogán Antal minisztériuma alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) a kormányzati propaganda fő végrehajtója, Balásy Gyula cégcsoportjával. Balásy 2018 óta egyedül húzza be a gigatendereket.

A kormány 2015-ben azzal a céllal hozta létre a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, hogy spóroljon az állami kommunikációs kiadásokon, ám a mostani szerződés megkötésére is azért volt szükség, mert az előző, 2022 késő tavaszán kötött, 225 milliárd forint értékű keretszerződés összege elfogyott, írja a G7. A tendereket úgy kötik meg, hogy az egy évre és egy előre meghatározott összegre szól, de az időtartamot meg lehetett hosszabbítani két évvel, a keretösszeget pedig kétszer fel lehetett tölteni az eredeti összegig. Nincs ez másként a most kötött szerződés esetén sem.

A lap megnézte, hogy milyen állami szervek mennyi pénzre szerződtek le Balásy Gyula cégeivel, és arra jutott, hogy a kommunikációs büdzsé majdnem 60 százaléka, mintegy 130 milliárd forint a Rogán-féle Miniszterelnöki Kabinetirodához vándorolt. Ha csak a kormányzati költéseket nézzük, a propaganda szerepe még dominánsabb:

a minisztériumok és államtitkárságok kommunikációs kiadásának 90 százaléka ment Rogánékhoz. A G7 megnézte azt is, hogy mire költ Rogán minisztériuma: minimális összeg ment el a saját kommunikációjukra, a teljes büdzséjüknek 99,5 százalékát kormányzati kampányokra szánták.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Csak egy medencét akart ásni a kertjébe, de végül hihetetlen kincsre bukkant egy férfi Franciaországban 
Orbán a puccskísérlet miatt elítélt Bolsonaro fiával tárgyalt Washingtonban
Mutatjuk, miért lesz rossz idő hétvégén
„Egyetlen vizsgálat 39 ezer 800 forintba kerül” – visszalőnek Pintér Sándorék, szerintük képmutató Magyar Péter egészségpolitikusa
Magyar Péter üzent Orbánnak, hogy egy dolgot feltétlenül kérdezzen meg Trumptól
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik