Propagandára megy el a kormány kommunikációs kiadásainak 90 százaléka

Újabb 75 milliárd forint értékű keretmegállapodást kötött Rogán Antal minisztériuma alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) a kormányzati propaganda fő végrehajtója, Balásy Gyula cégcsoportjával. Balásy 2018 óta egyedül húzza be a gigatendereket.

A kormány 2015-ben azzal a céllal hozta létre a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, hogy spóroljon az állami kommunikációs kiadásokon, ám a mostani szerződés megkötésére is azért volt szükség, mert az előző, 2022 késő tavaszán kötött, 225 milliárd forint értékű keretszerződés összege elfogyott, írja a G7. A tendereket úgy kötik meg, hogy az egy évre és egy előre meghatározott összegre szól, de az időtartamot meg lehetett hosszabbítani két évvel, a keretösszeget pedig kétszer fel lehetett tölteni az eredeti összegig. Nincs ez másként a most kötött szerződés esetén sem.

A lap megnézte, hogy milyen állami szervek mennyi pénzre szerződtek le Balásy Gyula cégeivel, és arra jutott, hogy a kommunikációs büdzsé majdnem 60 százaléka, mintegy 130 milliárd forint a Rogán-féle Miniszterelnöki Kabinetirodához vándorolt. Ha csak a kormányzati költéseket nézzük, a propaganda szerepe még dominánsabb:

a minisztériumok és államtitkárságok kommunikációs kiadásának 90 százaléka ment Rogánékhoz. A G7 megnézte azt is, hogy mire költ Rogán minisztériuma: minimális összeg ment el a saját kommunikációjukra, a teljes büdzséjüknek 99,5 százalékát kormányzati kampányokra szánták.