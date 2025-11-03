5-10 százalékkal magasabb kiskereskedelmi árak jöhetnek a kutaknál, ha Trump nem ad haladékot Orbánnak

A tét november 7-én valószínűleg nem az, hogy maradhat-e az orosz kőolaj. Mivel mind az amerikaiak, mind az Európai Unió ellene van az orosz importnak, ezért jó eséllyel legkésőbb 2027 végével búcsút kell mondanunk ennek a forrásnak. A kérdés, hogy sikerül-e egy év haladékot kapnia a MOL csoportnak a leválásra. Ez lehet a reális cél a magyar politika részéről

– ezt jósolja a hét második felében esedékes washingtoni Trump–Orbán találkozó kapcsán Pletser Tamás Olaj- és gázipari szakértő, aki az Erste Marketen publikált elemzésében azt is pedzegette, milyen formában fogja az ország lakossága a bőrén érezni azt, ha Orbánnak nem sikerül kicsikarnia Amerikától az egy évre szóló haladékot.

Az elemző valószínűsíti, hogy Orbán a kormány már ismert érveit fogja Trump elé tárni, miszerint nincs tengerpartunk, ezért az orosz kőolaj ellátásról való leválás kiszolgáltatottá teszi az országot. Rövidtávon csak az Adria kőolajvezetékre való áttérés lehet reális és gazdaságos is egyben, igaz, az Adriával kapcsolatban is vannak aggodalmak: „egyrészt vita van a MOL és a vezetéket üzemeltető horvát Janaf csoport között, hogy mekkora kapacitással lehet stabilan üzemeltetni ezt a vezetéket (…) másrészt vita van a két cég között a szolgáltatási díjak kapcsán is” – olvasható az elemzésben – ahogy az is, hogy a szerzőnek nincsenek illúziói: a szakértő szerint, mivel mind az amerikaiak, mind az Európai Unió ellene van az orosz importnak, ezért jó eséllyel legkésőbb 2027 végével búcsút kell mondanunk ennek a forrásnak. A kérdés, hogy sikerül-e egy év haladékot kapnia a MOL csoportnak a leválásra. „Ez lehet a reális cél a magyar politika részéről” – utal a pénteki találkozóra.

Ha azonban Trump elnök nem ad több haladékot Orbán Viktornak, akkor nehéz egy év előtt áll a MOL csoport: várhatóan nem lesz képes teljes kapacitáskihasználtság mellett üzemeltetni finomítóit egy ideig

– jelenti ki, hozzátéve, hogy a százhalombattai baleset is rontja ezt a helyzetet, mivel az AV3 kiesése legalább fél évig csak alig 60 százalékos kapacitáskihasználást tesz lehetővé a Dunai Finomítóban a várakozásom szerint.

„Ez azt jelenti, hogy a MOL nem tud elég üzemanyagot gyártani – a különbözetet neki és más kereskedőknek külső piacokról kell behoznia. Ez azonban csak akkor történik meg, ha felár, vagyis prémium alakul ki a hazai nagykereskedelmi üzemanyag árakban.

Készülhetünk arra, hogy 5-10 százalékkal magasabb kiskereskedelmi árak lesznek a hazai kutaknál ahhoz a szinthez képest, ami teljes MOL finomítói kapacitáskihasználtság mellett működtetné belső finomítóit

– vetíti előre várakozásai a szakértő.