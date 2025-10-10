Utolsó pillanatban dobhatnak mentőövet a magyar autóiparnak

A Mercedes-Benz egy 2027-ig tartó, 5 milliárd eurós megtakarítási program keretében azt tervezi, hogy gyártási kapacitásait Németországból Magyarországra, a kecskeméti üzembe helyezi át – erről még az idén áprilisban jelentek meg hírek a német sajtóban. A tervek szerint a német Mercedes-üzemek gyártási kapacitása a következő három évben összességében 100 ezer darab járművel csökken, ugyanakkor a kecskeméti gyár termelését 200 ezer járműre növelik.

Ennek az az oka, hogy a termelés költségei – amelyek között a bérek a leghangsúlyosabbak – itt 70 százalékkal alacsonyabbak, mint Németországban.

Ezenkívül egy kompakt modellt a jövőben Magyarországon gyártanak majd, nem pedig Németországban. Arról is hírt adtak, hogy a jelenleginél körülbelül 100 ezer járművel többet gyártanak majd összességében Magyarországon.

Bár az autóipari óriás nem tervez gyárbezárást Németországban, mintegy 30 ezer munkavállalónak kínál felmondási/önkéntes kilépési programot a költségcsökkentő intézkedések keretében. Ezzel összefüggésben az alacsonyabb bérköltségű országokban a termelés arányát 15 százalékról 30 százalékra növelné a cég. A 24.hu úgy tudja, hogy nemcsak hazánkba, hanem Lengyelországba is áttelepítene munkafolyamatokat a társaság a német telephelyekről.

Az átszervezések fő oka az, hogy az európai autóipar 2023 óta válságban van, elsősorban a kínai konkurencia nyomása és az újautó-kereslet visszaesése miatt. Ez meglátszik a Mercedes-Benz számain is: a társaság nyeresége tavaly 28 százalékkal, 10,4 milliárd euróra csökkent, miközben a bevétel 4,5 százalékkal – 145,6 milliárd euróra – esett vissza.

A német szakszervezetek hevesen tiltakoznak a Mercedes-Benz tervezett lépései ellen, emellett Ola Källeniust, a társaság vezérigazgatóját amiatt is támadások érték, hogy túlzottan mély kapcsolatokat ápol egy olyan kormánnyal – nevezetesen Orbán Viktor kabinetjével –, amely a demokratikus szabályokat figyelmen kívül hagyja.

Az üzleti logika azonban felülírja ezeket az aggályokat.