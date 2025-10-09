Szijjártó Péter: hazugság, hogy a gödi akkugyárat környezetkárosítás miatt állítják le

A külgazdaság és külügyminiszter egy szakbizottsági meghallgatásán arra hívta fel a figyelmet, hogy egy cég az előző évi bevételének 5%-át veszélyeztetheti a szándékos mulasztás, és jelenleg is Magyarországon vannak az EU-ban a legszigorúbb szabályok erre vonatkozóan – tudósított a parlamentből a klubrádió.hu.

“A bíróság egy adminisztratív eljárási ok miatt döntött a kormányhivatal engedélyéről úgy, ahogy döntött. Abban mindenképpen egyetértünk, hogy minden egyes magyarországi gyárnak – nem csak az akkumulátorgyárnak – kötelessége az, hogy betartsa a környezetvédelmi előírásokat. Egy dologban viszont nem tudunk egyetérteni. Önök itt azzal vádolták a magyar köztisztviselők jelentős részét, hogy szándékosan, valamilyen okból mindenképpen a törvényekkel ellentétben olyan engedélyeket adtak ki, amelyek környezetet károsító tevékenységet tesznek lehetővé. Ez nem igaz. Ez hazugság” – mondta az ellenzéki képviselőkhöz fordulva Szijjártó.

Csak egy újabb környezetvédelmi eljárás után kaphatnak működési engedélyt

Mint szerdán az Átlátszó cikke nyomán megírtuk: a bíróság hatályon kívül helyezte a Samsung SDI gyár környezethasználati engedélyét.

A Göd-ÉRT Egyesület tavaly januárban fordult bírósághoz a gödi akkugyár 2023 végén kiadott környezethasználati engedélye miatt. Azért pereltek, mert az egyesület szerint a Pest Vármegyei Kormányhivatal az engedély kiadásakor – többek közt – nem vette figyelembe az üzem évek óta fennálló zajszennyezését, emellett rendkívül megengedő volt a levegő- és vízszennyezés, valamint a gyártás során keletkező akkumulátorhulladék ügyében is.

A Budapest Környéki Törvényszék tavaly áprilisban már megtiltotta a környezethasználatot a gödi üzem számára a végleges bírósági ítélet megszületéséig, a kormányhivatal azonban úgy értelmezte, hogy a Törvényszék nem a gyár működésének leállítását, hanem csak „egyes tevékenységek korlátozását” írta elő. A multicég fellebbezése nyomán pedig a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla visszavonta az elsőfokú bíróság környezethasználatot tiltó határozatát.

Már több alkalommal került a Budapest Környéki Törvényszék bírói tanácsa elé a civilek keresete, először tavaly januárban, majd áprilisban. Csakhogy időközben a kormányhivatal a Samsung SDI gyárbővítési kéréseit teljesítve három alkalommal is módosította a per alatt álló engedélyt, például jóváhagyták, hogy több száz újabb zaj- és légszennyező pontforrást építhessenek, vagy hogy az üzem cellagyártási kapacitását évi 157 ezer tonnára, a magzatkárosító NMP oldószer mennyiségét pedig 22 ezer tonnára emeljék.

Mi több, ezeket a határozatokat a kormányhivatal meg sem küldte a törvényszéknek.

A Samsung SDI ügyvédei a tárgyaláson arra hivatkoztak, hogy az engedélymódosítások az akkugyár „más tevékenységeit” érintik, mint amelyeket a civilek a keresetükben kifogásolnak és hogy egyébként sem jelentős változtatásokról van szó.

A per végül a civileket igazoló ítélettel zárult, a gyár környezethasználati engedélyét, valamint az engedélymódosító határozatokat is megsemmisítette a bíróság. Azt írták, hogy az ítélet alapján a kormányhivatalnak el kell rendelnie a Samsung SDI akkugyártási tevékenységének felfüggesztését.

A gyár majd csak egy újabb környezetvédelmi eljárás lefolytatása után kaphat újra működési engedélyt.