Új gyalogoshíd épül a Budapesten egy beruházó által

Új gyalogoshíd épül a Hajógyári-szigetre, a korábban a Waterfront első üteme kapcsán gyakran reklámozott híd megépítését felvállalta a beruházó 1 milliárd forint értékben, közölte Vitézy Dávid a Facebook-oldalán.

A Biggeorge Property összesen 4 milliárd forint értékű fejlesztést vállal, és mind az öt korábban javasolt feltételt elfogadta a Főváros felé az új villamos tervezése, a gyaloghíd megépítése és számos közterületi fejlesztés terén.

Vitézy szerint nyilván sok kritika éri a jelenlegi Közgyűlés működését, de azt is fontos látni, hogy ilyen erejű érdekérvényesítésre korábban nem volt példa.

Ráadásul mindezt egy olyan helyzetben sikerült elérni, ahol a telek már magántulajdonban volt, a Főváros nem dönthetett maga arról, hogy mi épüljön a területen, csak az átminősítéshez támaszthattunk feltételeket. Ahogy azt is pontosan tudtuk, hogy a végtelenségig nem húzhatjuk a tárgyalásokat, mert akkor a jól ismert módon a kormány egy éjszaka alatt kiemelt beruházássá nyilvánítja a projektet, és még ezt a jogot is elvonja Budapesttől

– fogalmazott a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője.

Ez a különbség szerinte a Közgyűlés és a kormány hozzáállása között is: „utóbbi az Otthon Start részletszabályaiban kimondja, hogy ha valaki elegendő lakást épít Budapesten, akkor nemhogy közberuházásokat nem kell finanszíroznia, de oda és azt épít, amit akar. Ehhez képest, ha a Közgyűlés holnap elfogadja a főpolgármesterrel közös előterjesztésünket, akkor példát mutat abból, hogy igenis lehet a közérdeket érvényesíteni egy ilyen fejlesztés során is.”