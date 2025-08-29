Módosította a közjegyzői díjszabást a kormány

Hozzányúlt a kormány a közjegyzői díjakhoz, a Magyar Közlönyben megjelent új rendelet átfogóan módosítja a közjegyzői díjszabást, szúrta ki a Bank360.

A szeptember 1-jén hatályba lépő rendelet szövege szerint a változtatás kettős célt szolgál:

egyrészt követi a megnövekedett üzemeltetési költségeket,

másrészt célzott kedvezménnyel támogatja azokat a magánszemélyeket, akik a Vidéki Otthonfelújítási Program, az Otthon Start Program, az Otthonfelújítási Program Lakossági energiahatékonysági beruházása és az Otthonfelújítási Program Lakossági energiahatékonysági beruházása szerinti állami kamattámogatott kölcsönt vesznek igénybe.

A fő díjtételek és plafonok (munkadíj az ügyérték alapján) így alakulnak szeptembertől:

0 – 500 000 forint ügyértékig: 20 000 forint,

500 000 – 5 000 000 forint között: a 20 000 forint alapdíjhoz az 500 000 forint feletti ügyértékrész 1%-a adódik,

5 000 000 – 10 000 000 forint között: 65 000 forint, plusz az 5 000 000 forint feletti ügyértékrész 0,5%-a,

10 000 000 – 200 000 000 forint között: 90 000 forint, plusz a 10 000 000 forint feletti ügyértékrész 0,25%-a,

200 000 000 – 500 000 000 forint között: 565 000 forint alapdíj + a 200 000 000 forint feletti rész 0,2%-a,

500 000 000 forint feletti ügyérték esetén: 1 165 000 forint, plusz az 500 000 000 forint feletti ügyértékrész 0,1%-a, de legfeljebb 1 000 000 000 forint ügyérték alapján járó munkadíjat kell felszámítani.

A Blikk számításai szerint így egy 5 millió forintos szerződésnél az eddigi 61,2 ezer forint helyett már 65 ezer lesz a munkadíj, 10 milliónál az eddigi 86,2 ezer helyett 90 ezer, míg százmilliónál az eddigi 108,7 ezer helyett pedig 112,5 ezer forintot kell majd fizetni.

A kamattámogatással összefüggő kölcsönszerződések közjegyzői okiratának díjára ugyanakkor külön mérték vonatkozik, nevezetesen a közjegyzői okirat elkészítéséért fizetendő munkadíjként a munkadíj 15%-át kell felszámítani. A pontos számítási alapot és elszámolási módot a rendelet 1. melléklete rögzíti, ezért szerződéskötés előtt érdemes a konkrét ügyre kérni közjegyzői díjkalkulációt.

A közjegyzői díjkedvezmény célja az otthonteremtési tranzakciók ügyintézési költségeinek csökkentése és a folyamat gyorsítása. A jogosultság feltételeit és a kedvezmény mértékét az eljáró közjegyző az ügy okiratai alapján erősíti meg, írja a Bank360.

