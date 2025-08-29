Módosította a közjegyzői díjszabást a kormány

Hozzányúlt a kormány a közjegyzői díjakhoz, a Magyar Közlönyben megjelent új rendelet átfogóan módosítja a közjegyzői díjszabást, szúrta ki a Bank360.
A szeptember 1-jén hatályba lépő rendelet szövege szerint a változtatás kettős célt szolgál:
- egyrészt követi a megnövekedett üzemeltetési költségeket,
- másrészt célzott kedvezménnyel támogatja azokat a magánszemélyeket, akik a Vidéki Otthonfelújítási Program, az Otthon Start Program, az Otthonfelújítási Program Lakossági energiahatékonysági beruházása és az Otthonfelújítási Program Lakossági energiahatékonysági beruházása szerinti állami kamattámogatott kölcsönt vesznek igénybe.
A fő díjtételek és plafonok (munkadíj az ügyérték alapján) így alakulnak szeptembertől:
- 0 – 500 000 forint ügyértékig: 20 000 forint,
- 500 000 – 5 000 000 forint között: a 20 000 forint alapdíjhoz az 500 000 forint feletti ügyértékrész 1%-a adódik,
- 5 000 000 – 10 000 000 forint között: 65 000 forint, plusz az 5 000 000 forint feletti ügyértékrész 0,5%-a,
- 10 000 000 – 200 000 000 forint között: 90 000 forint, plusz a 10 000 000 forint feletti ügyértékrész 0,25%-a,
- 200 000 000 – 500 000 000 forint között: 565 000 forint alapdíj + a 200 000 000 forint feletti rész 0,2%-a,
- 500 000 000 forint feletti ügyérték esetén: 1 165 000 forint, plusz az 500 000 000 forint feletti ügyértékrész 0,1%-a, de legfeljebb 1 000 000 000 forint ügyérték alapján járó munkadíjat kell felszámítani.
A Blikk számításai szerint így egy 5 millió forintos szerződésnél az eddigi 61,2 ezer forint helyett már 65 ezer lesz a munkadíj, 10 milliónál az eddigi 86,2 ezer helyett 90 ezer, míg százmilliónál az eddigi 108,7 ezer helyett pedig 112,5 ezer forintot kell majd fizetni.
A kamattámogatással összefüggő kölcsönszerződések közjegyzői okiratának díjára ugyanakkor külön mérték vonatkozik, nevezetesen a közjegyzői okirat elkészítéséért fizetendő munkadíjként a munkadíj 15%-át kell felszámítani. A pontos számítási alapot és elszámolási módot a rendelet 1. melléklete rögzíti, ezért szerződéskötés előtt érdemes a konkrét ügyre kérni közjegyzői díjkalkulációt.
A közjegyzői díjkedvezmény célja az otthonteremtési tranzakciók ügyintézési költségeinek csökkentése és a folyamat gyorsítása. A jogosultság feltételeit és a kedvezmény mértékét az eljáró közjegyző az ügy okiratai alapján erősíti meg, írja a Bank360.
Mint azt megírtuk, gyorsuló árnövekedést hozhat az Otthon Start szeptemberi indulása a lakáspiacon, de a program a Babavárót is kiránthatja a gödörből.