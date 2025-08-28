Kiránthatja a gödörből az Otthon Start a Babavárót

Történetének egyik leggyengébb első fél évét zárta a Babaváró hitel: hat hónap alatt alig több mint 106 milliárd forintnyit folyósítottak a támogatott kölcsönből, amely iránt lassan, de szinte folyamatosan csökken az érdeklődés. Az Otthon Start hitel megjelenése viszont újra lendíthet valamennyit a Babaváró iránti érdeklődésen a BiztosDöntés.hu adatai szerint.

Azért adhat új lendületet az első lakást vásárlók támogatását célzó, évi fix 3 százalékos kamat mellett elérhető Otthon Start hitel megjelenése a Babaváró hitel iránti érdeklődésnek is, mert előbbi CSOK Plusszá is alakítható, ha az igénylő később megfelel a feltételeknek. Ennek alapján azoknak a fiataloknak, akik házasságkötést, és gyermekvállalást terveznek, miközben otthonteremtésben is gondolkodnak, a Babaváró ismét megkerülhetetlen lesz az állami támogatások jó kihasználhatósága miatt. A portál szakértője szerint a Babavárónál eddig is jellemző volt, hogy valamilyen más termékkel (leginkább lakáshitellel) kombinálták az igénylők. Ráadásul a Babaváró kölcsön jelenleg az egyik legkedvezőbb feltételekkel elérhető, támogatott konstrukció a lakossági piacon: elég csak arra gondolni, hogy a hitel már az első gyermek megérkeztével véglegesen kamatmentessé válik, miközben három gyermeknél már a teljes fennálló tartozást átvállalja az állam.

Az új ügyfelek járhatnak a legjobban

Annak ellenére, hogy az utóbbi időszakban nem túl acélos a kereslet a Babaváró hitel iránt, a bankok változatlanul nagy áldozatokra hajlandók az ügyfelek megszerzése érdekében: a portál gyűjtése szerint továbbra is tartanak a jellemzően 150–200 ezer forintos ajándékpénzt ígérő akciók. Utóbbin persze nincs mit csodálkozni, hiszen a Babaváró hitel potenciális ügyfélköre rendkívül értékes a pénzintézetek szempontjából: jellemzően középosztálybeli, fiatal, családot tervező emberekről van szó, akikről okkal feltételezhető, hogy az idő előrehaladtával egyre nagyobb számlaforgalmat generálnak, megtakarításokat halmoznak fel, miközben egyre több finanszírozási terméket is igénybe vesznek.

Az egyáltalán nem elhanyagolható ajándékpénzek feltételei pedig nem teljesíthetetlenek: bár több pénzintézet is előír minimális hitelösszeget az egyszeri jóváírásért, ennek nincs nagy jelentősége, hiszen – a 10,9 milliós, egy szerződésre jutó átlagos összeg alapján – az adósok nagy többsége eleve az elérhető legnagyobb, 11 millió forintos összeget igényli a Babaváróból. A többi feltétel pedig inkább adminisztratív jellegű, ilyen például a szintén általánosnak tekinthető pozitív marketing nyilatkozat, vagy a hűségidő vállalása. Az új ügyfelek persze a Babaváró akcióinál is előnyt élveznek, hiszen esetenként további kedvezményekre (jóváírásra) is számíthatnak.

Bár a kormány azt mondta, nem fognak emelkedni a lakásárak a szeptembertől elérhető Otthon Start támogatott lakás hitel miatt, mint írtuk, máris tapasztalható drágulás, még el sem indult a program, de már drágultak a lakások a keresletnövekedés miatt, és ez szakértők szerint könnyen felemésztheti a program minden előnyét. A fővárosban például lassan csak egyetlen szobára futná a mediánbérből.