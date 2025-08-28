csalásszékesfehérvárpályázatokelfogás
EU-s pályázatok ígéretével csalt ki 150 milliót egy nő, aki egy bankvezető nevelt lányának adta ki magát

admin Kolontár Krisztián
2025. 08. 28. 14:02

Elfogtak a rendőrök egy 56 éves székesfehérvári nőt, aki a gyanú szerint 150 millió forintot csalt ki uniós pályázatok ígéretével az áldozataitól.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a nő azt állította, hogy egy európai uniós pályázatokkal foglalkozó irodánál dolgozik, és közreműködik több százmillió forint értékű támogatások elnyerésében.

Ehhez kapcsolódóan „regisztrációs díj” és „fordítási díj” címén különböző összegeket kért a jelentkezőktől. A bizalom elnyerése érdekében azt is elhitette az áldozatokkal, hogy egy ismert magyar bank vezetőjének a nevelt lánya, így azt a látszatot keltette, hogy garantálja számukra a pályázatok sikerét.

A gyanúsított közel három év alatt legalább 13 embert tévesztett meg, és közel 150 millió forintot csalt ki tőlük. Az összeget többnyire készpénzben kérte, de néhány esetben banki átutalás útján jutott hozzá. Miután azokat megkapta, különböző akadályoztatásokra hivatkozva nem teljesítette a várt ígéreteket.

A nyomozók 15 millió forintot, elektronikai eszközöket és iratokat foglaltak le a nőnél tartott házkutatás során. A rendőrök csalással gyanúsították meg a nőt, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

