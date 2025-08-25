A hét elején leállnak a Telekom szolgáltatásai Budapesten és számos településen

Technikai karbantartás, fejlesztés miatt augusztus 25-én, augusztus 26-án, és augusztus 27-én Budapest egyes kerületeiben, illetve számos nagyvárosban és kisebb településen leáll a tv, az internet, és a telefon is.
A Telekom egy hosszú listát tett közzé arról, hogy pontosan mikor és hol lesznek szolgáltatáskiesések. A nagyvárosok között van többek között Pécs, Szombathely, és Debrecen is – idézi az atv.hu.
Hol lesznek a leállások?
- 2025. augusztus 25. 23:00-tól augusztus 26. 05:00-ig: Székesfehérvár (8000) település egyes részein (a tervezett üzemidő kiesés ideje: 300 perc)
- 2025. augusztus 25. 08:00-tól augusztus 27. 16:00-ig: Szombathely (9700, 9707) településen (a tervezett üzemidő kiesés ideje: 30 perc)
- 2025. augusztus 25. 08:00-tól 17:00-ig: Budapest II. (1029) kerületének egyes részein (a tervezett üzemidő kiesés ideje: 180 perc)
- 2025. augusztus 25. 08:00-tól 17:00-ig: Budapest XV. (1155, 1158) kerületének egyes részein (a tervezett üzemidő kiesés ideje: 180 perc)
- 2025. augusztus 26. 00:00 és 05:00 között: Abaliget, Ág, Alsómocsolád, Bakóca, Bakonya, Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy, Bikal, Bodolyabér, Bogád, Cserkút, Egyházaskozár, Felsőegerszeg, Gerényes, Gödre (7385, 7386), Hegyhátmaróc, Husztót, Kárász, Kisbeszterce, Kishajmás, Kisvaszar, Komló, Kovácsszénája, Köblény, Kővágószőlős, Kővágótőttős, Liget, Mágocs, Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Máza, Mekényes, Meződ, Mindszentgodisa, Nagyhajmás, Nagykozár, Orfű, Oroszló, Palé, Pécs (7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629, 7630, 7632, 7633, 7634, 7635), Sásd, Szalatnak, Szárász, Szászvár, Tarrós, Tékes, Tófű, Tormás, Varga, Vásárosdombó, Vázsnok, Vékény települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 15 perc)
- 2025. augusztus 26. 00:00 és 05:00 között: Abda, Ásványráró, Bakonygyirót, Bakonypéterd, Bakonyszentkirály, Bakonyszentlászló, Bőny, Börcs, Bősárkány, Csesznek, Csikvánd, Gönyű, Gyarmat, Győr (9011, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029), Hédervár, Ikrény, Kunsziget, Lázi, Lébény, Mecsér, Mosonszentmiklós (9154, 9183), Nagyszentjános, Öttevény, Rétalap, Románd, Sikátor, Tényő, Töltéstava, Vámosszabadi, Veszprémvarsány települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 15 perc)
- 2025. augusztus 26. 00:00 és 06:00 között: Álmosd, Bagamér, Balmazújváros, Bocskaikert, Debrecen (4002, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4042, 4063, 4225), Derecske, Ebes, Fülöp, Görbeháza, Hajdúbagos, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás 4080,4085, Hajdúsámson, Hajdúszovát, Hortobágy, Mikepércs, Nagyhegyes, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony (4252, 4253, 4254), Nyírmártonfalva, Polgár, Téglás, Újléta, Újszentmargita, Vámospércs települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 15 perc)
- 2025. augusztus 26. 00:00 és 06:00 között: Budapest II. (1025), III. (1031, 1033, 1037, 1038, 1039), XV. (1157), XVII. (1171), XX. (1201) kerületeiben és Budakalász, Pomáz, Üröm települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 120 perc)
2025. augusztus 26. 00:00 és 06:00 között: Baracs (2426, 2427), Beloiannisz, Besnyő, Kisapostag, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Sárosd, Szabadegyháza települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 120 perc)
- 2025. augusztus 26. 00:00 és 06:00 között: Aszód, Tura települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc)
- 2025. augusztus 26. 07:00 és 11:00 között: Boldog, Jászfényszaru települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 5 perc)
- 2025. augusztus 26. 21:00-től augusztus 27. 06:00-ig: Bakonya, Cserkút, Kővágószőlős, Kővágótőttős, Pécs (7634,7635) települések) egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 300 perc)
- 2025. augusztus 26. 23:00-tól augusztus 27. 05:00-ig: Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonhenye, Balatonszepezd, Balatonudvari, Dörgicse, Köveskál, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Vászoly, Zánka települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc)
- 2025. augusztus 27. 08:00-tól augusztus 28. 18:00-ig: Budapest III. (1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037) kerületének egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 180 perc)