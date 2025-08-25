A hét elején leállnak a Telekom szolgáltatásai Budapesten és számos településen

Technikai karbantartás, fejlesztés miatt augusztus 25-én, augusztus 26-án, és augusztus 27-én Budapest egyes kerületeiben, illetve számos nagyvárosban és kisebb településen leáll a tv, az internet, és a telefon is.

A Telekom egy hosszú listát tett közzé arról, hogy pontosan mikor és hol lesznek szolgáltatáskiesések. A nagyvárosok között van többek között Pécs, Szombathely, és Debrecen is – idézi az atv.hu.

Hol lesznek a leállások?